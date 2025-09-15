Comisarios de La Rinconada indagan a entrenador y jinete aprendiz luego de concluida la reunión 35

Suscríbete a nuestros canales

La reunión 35 en el hipódromo La Rinconada tuvo como su principal atractivo la disputa de los clásicos “Gelinotte” y “Millard Ziadie” ambos grados dos que a la postre se convirtieron en victoria para los importados Fleet Street (Usa) y Rockville (Usa) ambos con la yunta Jhonathan Aray y Carlos Luis Uzcátegui.

En el renglón de jockey, precisamente el más destacado de la tarde fue Aray, con cuatro victorias y de manera consecutiva que a su vez le permite empatar el primer lugar del tercer meeting con su colega el aprendiz Winder Véliz.

Abren averiguación: Princesa Lucia La Rinconada Yegua

El Instituto Nacional de Hipódromos publicó en todas sus plataformas digitales las resoluciones correspondientes a la reunión 35. En ellas se puede apreciar que la Junta de Comisarios del INH abrieron averiguación administrativa a los profesionales Jesús Antonio Romero, Winder Véliz y Elvis Ramos, por la carrera de la yegua Princesa Lucia que arribó en el segundo lugar.

APERTURA DE AVERIGUACIÓN ADMINISTRATIVA

"Vista la actuación del ejemplar PRINCESA LUCIA N°07 (WINDER VELIZ), esta Junta de Comisarios procede abrir la Averiguación Administrativa de conformidad con los artículos 5, 14, 17, 18 y 262 del Reglamento Nacional de Carreras. Asimismo, se les notifica a los ciudadanos JESUS A. ROMERO, WINDER VELIZ y ELVIS RAMOS, para que comparezcan ante el Despacho del Comisario Residente del INH, el próximo día LUNES, 15 de septiembre de 2025 entre las 10:00 y 10:30 a.m. respectivamente, a los fines de rendir ENTREVISTA".