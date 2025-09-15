Hipismo

Autoridades de La Rinconada sancionan a jinete aprendiz: Los detalles de la multa

 La sanción fue producto a los hechos ocurridos en la tercera carrera de la reunión 35 en La Rinconada

Por Gustavo Mosqueda
Lunes, 15 de septiembre de 2025 a las 08:47 am
Foto: José Antonio Aray
La fiesta del hipismo en la segunda fecha del tercer meeting del 2025 se llevó a cabo la tarde de ayer domingo 14 de septiembre con la realización de la reunión número 35 de la temporada con una programación que contempló 12 interesantes que incluyó dos pruebas selectivas y donde además el 5y6 nacional  volvió a figurar al ser protagonista por vigésima  segunda consecutiva con montó récord en recaudación.

En la tercera carrera de la tarde, programada para la 1:50pm con una nómina de nueve participantes, carrera especial para yeguas nacionales e importadas de seis y más años, ganadoras de una y dos carreras que a la postre fue una victoria para la castaña de siete años Srta. Emiliana con Oliver Medina.

El jinete aprendiz Carlos Brito iba a bordo de la seisañera Natalia Princess que arriba en la cuarta casilla y los comisarios proceden a multarlo por reclamo infundado, tal como se aprecia de las resoluciones publicadas en las redes sociales del Instituto Nacional de Hipódromos.

                                       

MULTA POR RECLAMO INFUNDADO

Basados en El Reglamento Nacional de Carreras se aplica el articulo Nº253 donde se multa al Jinete CARLOS BRITO por presentar reclamo infundado.

La pizarra quedó de la siguiente forma luego de confirmada la prueba y de desestimar dicho reclamo : Primer Lugar: SRTA EMILIANA N°03, Segundo Lugar: PRINCESA LUCIA N°07, Tercer Lugar: REINA DE VELA N 02, Cuarto Lugar: NATALIA PRINCESS N°05, Quinto Lugar: GRAN MARISELA N°06.

Lunes 15 de Septiembre de 2025
Hipismo