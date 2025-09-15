Autoridades de La Rinconada sancionan a jinete aprendiz: Los detalles de la multa

Suscríbete a nuestros canales

La fiesta del hipismo en la segunda fecha del tercer meeting del 2025 se llevó a cabo la tarde de ayer domingo 14 de septiembre con la realización de la reunión número 35 de la temporada con una programación que contempló 12 interesantes que incluyó dos pruebas selectivas y donde además el 5y6 nacional volvió a figurar al ser protagonista por vigésima segunda consecutiva con montó récord en recaudación.

Resultados de carrera: La Rinconada Jinete Aprendiz

En la tercera carrera de la tarde, programada para la 1:50pm con una nómina de nueve participantes, carrera especial para yeguas nacionales e importadas de seis y más años, ganadoras de una y dos carreras que a la postre fue una victoria para la castaña de siete años Srta. Emiliana con Oliver Medina.

Sanción: Jinete Aprendiz Multa Reclamo

El jinete aprendiz Carlos Brito iba a bordo de la seisañera Natalia Princess que arriba en la cuarta casilla y los comisarios proceden a multarlo por reclamo infundado, tal como se aprecia de las resoluciones publicadas en las redes sociales del Instituto Nacional de Hipódromos.

MULTA POR RECLAMO INFUNDADO

Basados en El Reglamento Nacional de Carreras se aplica el articulo Nº253 donde se multa al Jinete CARLOS BRITO por presentar reclamo infundado.

La pizarra quedó de la siguiente forma luego de confirmada la prueba y de desestimar dicho reclamo : Primer Lugar: SRTA EMILIANA N°03, Segundo Lugar: PRINCESA LUCIA N°07, Tercer Lugar: REINA DE VELA N 02, Cuarto Lugar: NATALIA PRINCESS N°05, Quinto Lugar: GRAN MARISELA N°06.