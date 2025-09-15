Houston anuncia posible vuelta del antesalista mexicano Isaac Paredes (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Astros de Houston esperan reforzar su alineación próximamente, así lo dio a conocer el gerente general del equipo sideral, Dana Brown, durante una participación en el programa “Front Office Show” en MLB Radio con el periodista Jim Bowden.

En su intervención, Brown precisó que tienen un plan para el regreso del antesalista mexicano Isaac Paredes; al tiempo que señaló que “no hay nada definitivo”.

Paredes está “calentándose”

De acuerdo con CEO de los Siderales, el infielder tapatío podría regresar para la serie contra Seattle la próxima semana. “Puede ser una posibilidad remota (…) Estaríamos emocionados de tenerlo de vuelta en ese momento”.

El exjugador de los Cachorros de Chicago realizó una práctica de bateo en vivo el sábado en las instalaciones de entrenamiento de primavera del equipo en West Palm Beach, Florida.

La configuración de los Astros ha cambiado desde que Isaac Paredes entró en la lista de lesionados de 10 días, el pasado 20 de julio, por una distensión en el tendón de la corva derecha.

Según Bowden, una posible alineación sería Paredes como bateador designado, Álvarez en el jardín izquierdo y José Altuve en la segunda base.

Si Paredes es el bateador designado, es un indicio de que la lesión en el tendón de la corva podría no estar completamente curada, pero sí lo suficiente como para batear.

Houston adquirió a Paredes, junto con el jardinero Cam Smith y el lanzador Hayden Wesneski, en diciembre en un canje con los Cachorros de Chicago por el jardinero Kyle Tucker.

Antes de su lesión, Isaac Paredes se integró a la perfección en la ofensiva de los Astros. Registró un promedio de bateo de .259.359/.470 con 19 jonrones y 50 carreras impulsadas en 94 juegos. También conectó 15 dobles y un triple.