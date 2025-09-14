Astros confirman la cantidad de juegos que se perderá José Altuve

Suscríbete a nuestros canales

José Altuve encendió las alarmas de los Astros de Houston durante la jornada del sábado por la noche. Y es que luego de consumir apenas dos turnos, el manager Joe Espada debió sacarlo del juego por precaución debido a una posible lesión, algo que sin duda sería una terrible noticia para el equipo en esta recta final de temporada regular.

Recordemos que el criollo conectó un sencillo en el tercer capítulo para montar una amenaza con hombres en las esquinas. Pero poco después fue puesto out en la intermedia tras un rodado. Acto seguido, llegó al dugout con algunos inconvenientes, algo que llevó al staff a resguardarlo por el resto del choque.

Houston sin Altuve

Según informó la organización, José Altuve debió abandonar el juego por molestias en su pie derecho. Si bien no parece nada grave, el gerente general de los Astros, Dana Brown, informó este domingo que el pelotero venezolano se perderá como máximo dos encuentros.

"Cuando corrió hacia la segunda base sintió molestias en su pie. Lo sacamos del juego solo por precaución", señaló Espada luego del compromiso del sábado.

Astro Boy no fue parte del lineup que perdió este domingo en casa de los Bravos de Atlanta, y muy probablemente tampoco será de la partida este próximo lunes en el inicio de la serie frente a los Rangers de Texas en el Daikin Park.

Números de José Altuve en la temporada 2025