Keider Montero brilla ante Miami y pide un lugar en la postemporada

El serpentinero venezolano Keider Montero tuvo este domingo 14 de septiembre su primera apertura en las Grandes Ligas desde el pasado 25 de julio, y lo celebró a lo grande. El criollo subió al montículo del loanDepot Park con la misión de regalarle unos innings de calidad a su equipo ante los Marlins, y lo logró con creces.

Con mucha solidez y solvencia, el oriundo de Santa Teresa del Tuy trabajó por espacio de cinco entradas ante el equipo de Miami, para lograr una de sus mejores actuaciones del año 2025, y así encaminar nuevamente a su equipo, con un rendimiento que, sin duda alguna, llega en un momento importante, ya que el criollo busca ganarse un cupo en el roster del equipo en la postemporada.

Keider Montero brilló ante los Marlins

"Solvencia" es la palabra que mejor describe a la actuación de Keider Montero ante los Marlins de Miami. El lanzador tuvo una presentación magnífica, al lanzar cinco entradas en blanco, en las que tan solo permitió tres imparables en sus 76 lanzamientos. Además, no dio boletos, por lo que solo tres rivales se le embasaron.

Por si fuera poco, el lanzador que pertenece a Leones del Caracas en Venezuela sacó a relucir también su capacidad ponchadora, al retirar por esta vía a cinco de sus rivales en este compromiso, su segunda mayor cantidad en una misma apertura en lo que va de año.

Con esta fenomenal exhibición ante los Marlins, Keider Montero mejoró su efectividad de la temporada a 4.32, y su WHIP a 1.38. Desde que volvió a Las Mayores en septiembre, ha permitido tan solo par de rayitas en 10.0 entradas, para así demostrarle al manager A.J. Hinch que está listo para la postemporada.