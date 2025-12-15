Kon Knueppel escribe la historia: solo Steph Curry supera su récord 

Knueppel ha logrado múltiples partidos anotando 20 o más puntos con porcentajes de tiro de 50/40/90% (50% en tiros de campo, 40% en triples y 90% en tiros libres).
Un hito de eficiencia al nivel de MVP
Lo más notable de este logro es el único nombre que queda por delante de Knueppel en esta exclusiva lista de novatos: Steph Curry.
El hecho de que Knueppel se posicione solo por detrás del dos veces MVP de la NBA y el mejor tirador de todos los tiempos subraya la madurez y la eficiencia de su juego ofensivo desde el inicio de su carrera. Kon Knueppel ostenta el segundo lugar en la lista de novatos con más partidos de 20 puntos con la impresionante línea de eficiencia 50/40/90%, una métrica que lo sitúa inmediatamente por debajo de Steph Curry, quien ocupa el primer puesto en esta categoría.