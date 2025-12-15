NBA

Kon Knueppel escribe la historia: solo Steph Curry supera su récord 

El joven jugador está demostrando ser una amenaza constante que no necesita un gran volumen de intentos para ser devastador. Esta hazaña lo consolida como uno de los novatos más prometedores de la temporada

Por

Eimy Carta
Lunes, 15 de diciembre de 2025 a las 01:45 pm
Kon Knueppel escribe la historia: solo Steph Curry supera su récord 
Suscríbete a nuestros canales
Los novatos también llegan redefiniendo los récords en la NBA. El alero novato Kon Knueppel ha alcanzado un hito estadístico asombroso, registrando la segunda mayor cantidad de partidos de un rookie en la historia con una línea de eficiencia de tiro de élite.

Knueppel ha logrado múltiples partidos anotando 20 o más puntos con porcentajes de tiro de 50/40/90% (50% en tiros de campo, 40% en triples y 90% en tiros libres).

Un hito de eficiencia al nivel de MVP

Lo más notable de este logro es el único nombre que queda por delante de Knueppel en esta exclusiva lista de novatos: Steph Curry.

El hecho de que Knueppel se posicione solo por detrás del dos veces MVP de la NBA y el mejor tirador de todos los tiempos subraya la madurez y la eficiencia de su juego ofensivo desde el inicio de su carrera. Kon Knueppel ostenta el segundo lugar en la lista de novatos con más partidos de 20 puntos con la impresionante línea de eficiencia 50/40/90%, una métrica que lo sitúa inmediatamente por debajo de Steph Curry, quien ocupa el primer puesto en esta categoría.

 

 

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Inter Miami
Lunes 15 de Diciembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Baloncesto