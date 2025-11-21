¡Lo defienden a capa y espada! Charlotte Hornets sin planes de traspaso con LaMelo Ball

Suscríbete a nuestros canales

En medio de una temporada de altibajos, los Charlotte Hornets han tomado una postura firme en cuanto al futuro de su franquicia. Ante el creciente interés de equipos contendientes por su estrella base, LaMelo Ball, la gerencia ha decidido cerrar filas. Reportes recientes del insider de la NBA Jake Fischer indican que los Hornets no están dispuestos actualmente a atender llamadas de traspaso por Ball.

Esta decisión subraya la prioridad absoluta de la nueva administración de Charlotte: la evaluación completa de su núcleo joven, especialmente la química que pueda desarrollar Ball con los talentos seleccionados en los últimos drafts.

Un "No" Rotundo al Mercado de Traspasos

LaMelo Ball, un jugador All-Star y uno de los bases más creativos y espectaculares de la liga, es un activo extremadamente codiciado. No obstante, los Hornets han comunicado extraoficialmente al mercado que el base está fuera de los límites por ahora.

La razón detrás de esta postura no es una simple negativa, sino una decisión estratégica de desarrollo. El cuerpo técnico y la gerencia consideran esencial tener un periodo prolongado de observación con el equipo completo y sano, algo que aún no ha ocurrido debido a lesiones.

"No antes de que puedan ver por más tiempo a Ball jugando junto al lesionado Brandon Miller y el prometedor dúo de novatos de los Hornets, Kon Knueppel y Ryan Kalkbrenner," afirma la fuente, resumiendo la posición de la franquicia.

La Prioridad Estratégica: Evaluar la Química Colectiva

El núcleo de los Hornets, si bien ha mostrado destellos de promesa, todavía no ha podido demostrar su potencial completo como unidad. La gerencia está enfocada en un "período de prueba" crítico que debe incluir a sus principales activos en la cancha simultáneamente:

LaMelo Ball (Base Franquicia): El motor creativo y distribuidor. Su capacidad para elevar a sus compañeros es la clave del experimento.

Brandon Miller (Ala-pívot/Alero): El segundo pick del draft 2023, según la información general], ha estado lidiando con una lesión que ha interrumpido el desarrollo de su sinergia con Ball. La directiva necesita ver si Miller puede ser el socio anotador y defensivo que complemente a LaMelo.

Kon Knueppel (Alero): El prometedor rookie , seleccionado por los Hornets, es conocido por su versatilidad y capacidad de tiro exterior. Su rol es vital para abrir la cancha a las penetraciones de Ball.

Ryan Kalkbrenner (Pívot): El gigante novato, el pívot que se espera que ancle la defensa y sea un roll man eficaz en el pick-and-roll con LaMelo Ball.

El cuerpo técnico, liderado por Charles Lee, cree que solo con estos cuatro jugadores clave sanos y compartiendo minutos de manera consistente, podrán determinar si la actual construcción del roster tiene el potencial para competir a un nivel alto en la Conferencia Este. Un traspaso de Ball ahora, antes de esta evaluación, podría ser un error costoso e irreversible.