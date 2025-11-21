NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 21 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Nueve compromisos tomarán el protagonismo para el inicio de un nuevo fin de semana en la presente temporada de la NBA. En una guerra por el segundo lugar en la Conferencia Oeste, Denver Nuggets se traslada al Toyota Center para retar a los Houston Rockets de Kevin Durant.

Aunque perdió en su última presentación, Cleveland Cavaliers tendrá la oportunidad de seguir escalando en la Conferencia Este cuando se enfrente este viernes por la noche a Indiana Pacers en el Rocket Arena. La franquicia de Ohio pasa por un gran momento en este inicio de campaña con siete triunfos en los últimos 10 desafíos, mientras que, la tropa de Indianápolis resaltó en el fondo de las posiciones con solo dos victorias en los últimos 15 juegos.

En otros escenarios para este 21 de noviembre, Oklahoma City Thunder buscará seguir su dominio y consolidarse con el mejor récord de la temporada frente a Utah Jazz, en condición e visitante. El equipo de Shai Gilgeous-Alexander ha mostrado un dominio increíble después de un mes completo de ronda regular con 15 victorias en 16 duelos.

Juegos para hoy en la NBA: 21 DE NOVIEMBRE