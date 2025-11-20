Estadísticas de élite: Houston Rockets dominan la NBA en 3 categorías clave

Suscríbete a nuestros canales

Los Houston Rockets han pasado de ser un equipo en reconstrucción a ser el conjunto más caliente y estadísticamente dominante de la NBA. Con un récord de 10 victorias y 3 derrotas, los Rockets consiguieron su quinto triunfo consecutivo y el décimo en sus últimos 11 partidos, consolidando un inicio de temporada espectacular.

El dominio estadístico de Houston

El éxito de Houston no es casualidad, sino el resultado de un rendimiento colectivo de élite que los ha posicionado en la cima de la liga en varias métricas clave.

Los Rockets lideran la NBA en:

Puntos por Partido (PPG) y Offensive Rating (OFFRTG): Esto indica que poseen la ofensiva más eficiente y productiva de toda la liga.

Rebotes por Partido (RPG), Porcentaje de Rebotes (REB%) y Porcentaje de Rebotes Ofensivos (OREB%): Su control del rebote en ambos lados de la cancha es inigualable, siendo el mejor equipo de la liga en el dominio de los tableros.

Porcentaje de Triples (3P%): Su puntería desde el perímetro es la más alta, lo que complementa su juego interior y su capacidad de generar anotación.

La combinación de ser el equipo más eficiente ofensivamente y el mejor reboteador demuestra un dominio integral. Además, su impresionante racha reciente subraya la consistencia de este rendimiento de élite.

Con un rendimiento tan explosivo en ataque, dominio en los rebotes y una racha ganadora envidiable, los Houston Rockets han emergido como una fuerza contendiente a tener en cuenta, mucho antes de lo que muchos expertos predijeron.