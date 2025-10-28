¡Hora de fichar! Houston Rockets tendrían ingenioso plan de contigencia tras la lesión de Fred VanVleet

Suscríbete a nuestros canales

franquicia de los Houston Rockets ha iniciado formalmente el proceso ante la National Basketball Association (NBA) para solicitar una Excepción por Jugador Discapacitado (Disabled Player Exception - DPE).

Los Rockets con una opción de emergencia

Esta acción se produce como respuesta directa a la lamentable y grave lesión de rodilla sufrida por su base titular y capitán, Fred VanVleet, quien se ha confirmado que se perderá el resto de la temporada 2025-2026 debido a una rotura del ligamento cruzado anterior (ACL).

La noticia, adelantada inicialmente por fuentes de la liga como el reputado periodista Kelly Iko, ha sacudido los planes deportivos del equipo en una temporada donde las expectativas de competitividad se habían elevado.

La lesión de VanVleet, ocurrida durante el último compromiso de los Rockets, representa una baja crítica dada su experiencia, liderazgo y rol fundamental como armador en el esquema del entrenador Ime Udoka.

Impacto Financiero y Opciones Estratégicas

La solicitud de la DPE es una herramienta crítica bajo el Convenio Colectivo de la NBA (CBA) diseñada para ofrecer un alivio salarial limitado a los equipos que pierden a un jugador clave por una lesión que termina su temporada.

De ser aprobada por la liga, esta excepción le otorgaría a los Rockets un margen financiero estimado en hasta $12.5 millones de dólares para la adquisición de un reemplazo temporal.

El valor exacto de la DPE se calcula como el menor entre el 50% del salario del jugador lesionado o el valor de la Excepción de Nivel Medio para Equipos No Sujetos a Impuesto de Lujo (Non-Taxpayer Mid-Level Exception, NT-MLE), más $100,000. Dado que el salario de VanVleet para esta temporada supera el doble de esta cantidad, el monto final autorizado rondará los $12.5 millones mencionados.