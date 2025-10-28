NBA: Estos son los partidos para la jornada de este 28 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

Las acciones continúan en el mejor baloncesto del mundo para este 28 de octubre. Después de otra emocionante cartelera en la temporada 2025-26 de la NBA, seis enfrentamientos para los protagonistas para este martes por la noche.

En la Conferencia Este, Milwaukee Bucks (2-1) y New York Knicks (2-1) buscarán dar un paso adelante en las primera posiciones con su duelo desde el Fiserv Forum. Asimismo, Miami Heat (2-1) atraviesa por un buen arranque de campaña e intentará consolidarse entre los líderes ante los sorprendentes Charlotte Hornets, que han ganado dos de tres encuentros en esta zafra.

De la mano de Stephen Curry y Jimmy Butler, Golden State Warriors protagonizan el platillo fuerte de la jornada contra Los Angeles Clippers de Kawhi Leonard y compañía. Mientras que, Oklahoma City Thunder sale al tabloncillo con la intención de mantener su invicto frente a Sacramento Kings.

Juegos para hoy en la NBA: 28 DE OCTUBRE