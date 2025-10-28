NBA

NBA: Estos son los partidos para la jornada de este 28 de octubre

Golden State Warriors y Los Angeles Clippers afrontan un bonito duelo desde el Chase Center

Por

Humberto Mendoza
Martes, 28 de octubre de 2025 a las 09:33 am
NBA: Estos son los partidos para la jornada de este 28 de octubre
Las acciones continúan en el mejor baloncesto del mundo para este 28 de octubre. Después de otra emocionante cartelera en la temporada 2025-26 de la NBA, seis enfrentamientos para los protagonistas para este martes por la noche.

En la Conferencia Este, Milwaukee Bucks (2-1) y New York Knicks (2-1) buscarán dar un paso adelante en las primera posiciones con su duelo desde el Fiserv Forum. Asimismo, Miami Heat (2-1) atraviesa por un buen arranque de campaña e intentará consolidarse entre los líderes ante los sorprendentes Charlotte Hornets, que han ganado dos de tres encuentros en esta zafra.

De la mano de Stephen Curry y Jimmy Butler, Golden State Warriors protagonizan el platillo fuerte de la jornada contra Los Angeles Clippers de Kawhi Leonard y compañía. Mientras que, Oklahoma City Thunder sale al tabloncillo con la intención de mantener su invicto frente a Sacramento Kings.

Juegos para hoy en la NBA: 28 DE OCTUBRE

  • Washington Wizards vs Philadelphia Sixers
  • Miami Heat vs Charlotte Hornets
  • Milwaukee Bucks vs New York Knicks
  • Oklahoma City Thunder vs Sacramento Kings
  • Golden State Warriors vs Los Angeles Clippers
  • Toronto Raptors vs Houston Rockets

Baloncesto