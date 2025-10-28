Resultados de la NBA en la jornada de este lunes 27 de octubre de 2025

NOTAS RELACIONADAS
La segunda semana del mejor baloncesto del mundo comenzó con todo y ante lo atractivo de los duelos recientes, es importante chequear qué equipo resultó ganador en cada uno de los enfrentamientos.
Pocas fueron las sorpresas que se divisaron este lunes, 27 de octubre, no obstante, hubo varios desafíos de pocos puntos, aunque a nivel individual varios jugadores sobresalieron.
Resultados de la NBA:
- Cavaliers de Cleveland 116-95 Detroit Pistons
- Philadelphia Sixers 134-126 Orlando Magic
- Atlanta Hawks 123-128 Chicago Bulls
- Boston Celtics 122-90 New Orleans Pelicans
- Raptors de Toronto 103-121 San Antonio Spurs
- Nets de Brooklyn 109-137 Rockets de Houston
- Oklahoma Thunder 101-94 Dallas Mavericks
- Phoenix Suns 134-138 Utah Jazz
- Denver Nuggets 127-114 Minnesota Timberwolves
- Memphis Grizzlies 118-131 Golden State Warriors
- Portland Trail Blazers 122-107 Angeles Lakers.