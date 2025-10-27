¡Indetenibles! Así marcha la carrera por el MVP tras la primera semana de actividades

Suscríbete a nuestros canales

La temporada [2025-2026] de la NBA ha despegado con una exhibición de talento individual que ha reescrito las expectativas para la carrera por el premio al Jugador Más Valioso (MVP). Tras completarse la primera semana de competición, nuestra clasificación de candidatos al MVP revela un cambio de guardia encabezado por el fenómeno francés, Victor Wembanyama.

Batalla Ofensiva de la Vieja y Nueva Guardia

El joven pívot de los San Antonio Spurs no solo ha cumplido con las elevadas expectativas que lo rodeaban, sino que las ha pulverizado, asumiendo el primer puesto gracias a una combinación de producción ofensiva de élite y un impacto defensivo monumental.

Los números de Wembanyama en la Semana 1 son sencillamente históricos: promedió 33.3 Puntos por partido (PPG) y 13.3 Rebotes por partido (RPG), complementados por una estadística que lo diferencia del resto: 6 Tapones por partido (BPG).

Este volumen de tapones, combinado con un impresionante 57% de acierto en Tiros de Campo (FG), establece un estándar de versatilidad y eficiencia que ningún otro jugador ha podido igualar en este arranque. Wembanyama está utilizando su físico y habilidad para dominar ambos extremos de la cancha, transformando a los Spurs en un equipo de atención inmediata.

Justo detrás de la sensación francesa, la competencia es feroz, con varias superestrellas registrando números ofensivos que rara vez se ven juntos en una sola semana.

En la segunda posición se encuentra Giannis Antetokounmpo, de los Milwaukee Bucks. El doble MVP ha iniciado la campaña con la furia que lo caracteriza, promediando unos descomunales 36 PPG y 16 RPG, además de 7 Asistencias por partido (APG). Lo más impresionante de su actuación es su escandalosa eficiencia: un 68% de acierto en Tiros de Campo, un registro que subraya su implacable dominio físico cerca del aro y lo mantiene como un candidato perenne al galardón.

El tercer escalón lo ocupa Luka Doncic, quien ha sido el máximo anotador de la semana a nivel de ranking. La estrella de los Dallas Mavericks ha encendido la liga con unos asombrosos 46 PPG, mostrando su control absoluto sobre el juego al sumar 11.5 RPG y 8.5 Asistencias.

El rendimiento de Doncic no es solo volumen; su eficiencia es notable, manteniendo un 62% de Tiros de Campo a pesar del altísimo uso de balón, lo que lo convierte en la máquina de producción ofensiva más explosiva de este inicio.

Eficiencia y Legado en el Top 5

La cuarta plaza es para Shai Gilgeous-Alexander de Oklahoma City Thunder. SGA sigue consolidando su estatus de superestrella con una producción constante y eficiente. Sus promedios de 40 PPG, 6 RPG y 5 APG, con un excelente 60% en Tiros de Campo, son la columna vertebral de un equipo que aspira a competir en la élite del Oeste.

Finalmente, completando el top 5, se encuentra el incombustible Stephen Curry. A pesar de los años, el líder de los Golden State Warriors demuestra que su impacto sigue siendo de élite. Curry promedió 33 PPG, sumando 4.3 RPG y 4.7 APG, con un 53% de Tiros de Campo. Su mera presencia en la cancha genera una gravedad defensiva que beneficia a todo su equipo, solidificando su posición entre los aspirantes al MVP.