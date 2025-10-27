Sorpresa en la cima: ¿Qué equipos desafían a los favoritos tras la primera semana de la NBA?

Suscríbete a nuestros canales

La Tabla de Posiciones NBA de la Semana 1 ha desvelado un panorama emocionante y, para muchos, inesperado. Los jóvenes talentos del San Antonio Spurs y del OKC Thunder han marcado el ritmo inicial, estableciéndose como los únicos equipos invictos de la Conferencia Oeste con un récord perfecto de 3-0. Este arranque de la nueva temporada subraya la intensa competitividad en ambas conferencias.



Conferencia Oeste: El poder joven domina

La Conferencia Oeste muestra una paridad extrema justo detrás de los líderes.

Dominio en la Cima: El San Antonio Spurs (3-0) y el OKC Thunder (3-0) lideran la conferencia. Este inicio es particularmente notable para los Spurs, que en la temporada 2024-2025 terminaron en la parte baja de la tabla. Por su parte, el Thunder, a pesar de ser el campeón de la NBA 2025, mantiene el ritmo invicto al inicio de la siguiente campaña.

Zona de Playoffs y Play-In: Detrás, la lucha es intensa con un grupo de cinco equipos con récord 2-1: Warriors , Lakers , Timberwolves , Grizzlies y Clippers . El Jazz (1-1) y los Nuggets (1-1) se encuentran justo en la zona de Play-In.

Necesidad de reacción: Franquicias importantes como Suns (1-2), Mavericks (1-2) y los aún sin victorias Pelicans (0-2) y Rockets (0-2) necesitan reaccionar con urgencia para evitar descolgarse en el ranking.

Conferencia Este: los Bulls sorprenden al liderar y los favoritos colapsan

En el Este, la sorpresa la protagoniza Chicago Bulls, que se mantiene como el único invicto con un récord de 2-0 junto a los Sixers (2-0).

Líderes sorpresa: Los Bulls y los Sixers lideran con récords perfectos, seguidos de cerca por los Hornets , Heat , Knicks , Cavaliers , Bucks y Pistons , todos con récord 2-1. Los Pistons (2-1) mantienen un buen ritmo tras haber asegurado su puesto en los Playoffs la temporada anterior.

Caída de gigantes Boston Celtics (0-3): El cambio más impactante es el inicio de los Boston Celtics , que a pesar de ser considerados contendientes (y habiendo sido el 2° seed del Este en 2025), comienzan la temporada con un desastroso 0-3 . Indiana Pacers (0-3): Los Pacers , que llegaron a la Final de Conferencia 2025, se unen a la parte baja con un decepcionante 0-3 . Brooklyn Nets (0-3): Los Nets también caen al fondo con un inicio de 0-3 .



Equipos de élite como los Celtics, Nets y Pacers se encuentran en la parte más baja de la Tabla de Posiciones, forzados a cambiar su dinámica de inmediato.