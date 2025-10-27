Sorpresa en la cima: ¿Qué equipos desafían a los favoritos tras la primera semana de la NBA?

La Tabla de Posiciones NBA de la Semana 1 ha desvelado un panorama emocionante y, para muchos, inesperado. Los jóvenes talentos del San Antonio Spurs y del OKC Thunder han marcado el ritmo inicial, estableciéndose como los únicos equipos invictos de la Conferencia Oeste con un récord perfecto de 3-0. Este arranque de la nueva temporada subraya la intensa competitividad en ambas conferencias.
Conferencia Oeste: El poder joven domina
La Conferencia Oeste muestra una paridad extrema justo detrás de los líderes.
-
Dominio en la Cima: El San Antonio Spurs (3-0) y el OKC Thunder (3-0) lideran la conferencia. Este inicio es particularmente notable para los Spurs, que en la temporada 2024-2025 terminaron en la parte baja de la tabla. Por su parte, el Thunder, a pesar de ser el campeón de la NBA 2025, mantiene el ritmo invicto al inicio de la siguiente campaña.
-
Zona de Playoffs y Play-In: Detrás, la lucha es intensa con un grupo de cinco equipos con récord 2-1: Warriors, Lakers, Timberwolves, Grizzlies y Clippers. El Jazz (1-1) y los Nuggets (1-1) se encuentran justo en la zona de Play-In.
-
Necesidad de reacción: Franquicias importantes como Suns (1-2), Mavericks (1-2) y los aún sin victorias Pelicans (0-2) y Rockets (0-2) necesitan reaccionar con urgencia para evitar descolgarse en el ranking.
Conferencia Este: los Bulls sorprenden al liderar y los favoritos colapsan
-
Líderes sorpresa: Los Bulls y los Sixers lideran con récords perfectos, seguidos de cerca por los Hornets, Heat, Knicks, Cavaliers, Bucks y Pistons, todos con récord 2-1. Los Pistons (2-1) mantienen un buen ritmo tras haber asegurado su puesto en los Playoffs la temporada anterior.
-
Caída de gigantes
-
Boston Celtics (0-3): El cambio más impactante es el inicio de los Boston Celtics, que a pesar de ser considerados contendientes (y habiendo sido el 2° seed del Este en 2025), comienzan la temporada con un desastroso 0-3.
-
Indiana Pacers (0-3): Los Pacers, que llegaron a la Final de Conferencia 2025, se unen a la parte baja con un decepcionante 0-3.
-
Brooklyn Nets (0-3): Los Nets también caen al fondo con un inicio de 0-3.
-
Equipos de élite como los Celtics, Nets y Pacers se encuentran en la parte más baja de la Tabla de Posiciones, forzados a cambiar su dinámica de inmediato.