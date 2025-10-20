¡Crónica de una muerte anunciada! Indiana Pacers despiden a esta figura

Suscríbete a nuestros canales

Indiana Pacers han anunciado hoy el movimiento de plantilla que impacta en la configuración final del equipo para el inicio de la temporada regular 2025-2026, al dar de baja al base veterano Cam Payne. El movimiento se realiza debido a que la franquicia busca solidificar su roster de 15 jugadores de cara al debut de la temporada.

Payne en busca de una nueva oportunidad

Payne, un veterano de diez años en la NBA y selección de primera ronda en el Draft de 2015, había sido una incorporación de último minuto al campo de entrenamiento de los Pacers, firmando un contrato Exhibit 9 no garantizado el 9 de octubre.

Su llegada buscaba proporcionar una profundidad crítica en la posición de base ante la ausencia del base titular Tyrese Haliburton y la baja temporal del base suplente T.J. McConnell por una lesión en el tendón de la corva.

Sin embargo, a pesar de las necesidades inmediatas del equipo en el backcourt, el breve periodo de Cam Payne en Indiana no fue suficiente para asegurar un puesto en la plantilla.

El jugador de 31 años participó en tres partidos de pretemporada con los Pacers, no logró impresionar al cuerpo técnico liderado por el entrenador Rick Carlisle, por lo que ahora será agente libre en busca de una nueva oportunidad.

Un Factor Sorpresa en Medio de las Lesiones

La decisión de cortar a Payne se considera sorpresiva en el entorno de la liga, dado su historial reciente como contribuyente probado en equipos de Playoffs como los Phoenix Suns y su participación en 72 partidos de temporada regular con los New York Knicks la temporada pasada, donde promedió 6.9 puntos.

El movimiento indica una posible dirección estratégica por parte de la gerencia de los Pacers, que parece inclinarse por desarrollar y dar minutos a jugadores más jóvenes que destacaron durante la pretemporada.