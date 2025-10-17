Campeón del Slam Dunk Contest jugará con los Chicago Bulls

Suscríbete a nuestros canales

Los Chicago Bulls han anunciado hoy un acuerdo con el destacado base Mac McClung, añadiendo una dosis de talento atlético explosivo y una figura de alto perfil a su plantilla. McClung, quien ha reescrito la historia del Slam Dunk Contest y ha dominado la liga de desarrollo, se une a la franquicia de Chicago buscando consolidar su lugar en el máximo nivel del baloncesto mundial.

El acuerdo, cuyos detalles contractuales específicos se espera sean revelados próximamente (posiblemente un contrato Exhibit 10 o Two-Way a estas alturas de la pretemporada), marca el regreso de McClung a la organización de los Bulls, con la que ya tuvo un breve paso en la temporada 2021-2022.

Un Currículum de Dominio y Espectáculo

A sus 26 años, Mac McClung llega a Chicago con un impresionante palmarés que lo distingue como uno de los talentos más probados fuera de la NBA. Sus principales logros incluyen:

MVP de la G League (2024): Este premio es un testimonio de su capacidad para liderar equipos y producir consistentemente en la cancha, donde registró actuaciones notables con su equipo filial. Triple Campeón del Slam Dunk Contest (2023, 2024, 2025): McClung es una sensación global por su dominio en el Concurso de Mates de la NBA, siendo el primer jugador en la historia en ganar el codiciado trofeo en tres ocasiones consecutivas. Su participación ha sido aclamada por devolver el brillo y la emoción al evento de All-Star Weekend.

El General Manager de los Bulls, comentó sobre la incorporación: "Mac es un competidor feroz con un historial de superación y éxito. Su rendimiento como MVP de la G League demuestra que su juego va mucho más allá de su capacidad atlética. Creemos que su ética de trabajo y su habilidad para generar ofensiva encajan con la cultura que estamos construyendo aquí en Chicago."

Buscando la Consolidación en la NBA

Si bien McClung ha demostrado un dominio absoluto en la G League, su carrera en la NBA ha sido una serie de oportunidades limitadas con contratos de 10 días o two-way con los 76ers, Lakers y Magic.

Su firma con los Bulls le ofrece una nueva y vital plataforma para demostrar que su juego, caracterizado por una explosividad vertiginosa, un manejo de balón ágil y una capacidad de finalización acrobática, puede tener un impacto regular en los rigores de la temporada de la NBA.