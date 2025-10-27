¡51 puntos! La explosión de Austin Reaves para darle el triunfo a los Lakers

Suscríbete a nuestros canales

La noche de ayer quedará grabada en la memoria de los aficionados de Los Angeles Lakers y de la historia de la NBA. El escolta Austin Reaves no solo lideró a su equipo con una actuación memorable, sino que destrozó su marca personal al anotar 51 puntos, consolidando su estatus como una de las historias más inspiradoras de la liga.



El exclusivo club de los "undrafted 50"

El hito de Reaves es monumental, considerando que nunca fue seleccionado en el Draft. Al superar la barrera de los 50 puntos, se unió a una lista extremadamente selecta, convirtiéndose en el cuarto jugador no seleccionado en el Draft (undrafted) en la historia de la NBA en registrar 50+ puntos en un solo partido.

Esta hazaña pone en valor el trabajo y la perseverancia, demostrando que el talento puede florecer fuera del foco de la noche del Draft. Reaves sigue los pasos de figuras históricas que, a base de esfuerzo, se hicieron un nombre propio en la liga.

Las estadísticas

Puntos: 51 (récord personal)

Rebotes: 11

Asistencias: 9 (quedó a una del triple-doble)

Tiros de Campo (TC): 12 encestados de 22 intentados (12/22) Tiros de 2: 6 de 12 Triples (3P): 6 encestados de 10 intentados (6/10)

Tiros Libres (TL): 21 encestados de 22 intentados (21/22)

Pérdidas de Balón (TOV): Solo 2

Minutos Jugados: Casi 40 minutos sobre el parqué.

La actuación de Reaves fue increíble, especialmente en la línea de tiros libres, desde donde anotó 21 de sus 51 puntos, incluyendo cuatro tiros libres decisivos en los últimos 32 segundos. Este juego lo convirtió en solo el cuarto jugador en los últimos 40 años con al menos 50 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias en un partido.

Un paso adelante en su progresión

La explosión de Reaves se alinea con una notable mejoría en sus estadísticas de la temporada 2024. El escolta ha pasado de ser un jugador de rol a un creador de juego y anotador consistente para los Lakers.