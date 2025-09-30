¡Ya no quiere ser la sombra en Lakers! Austin Reaves se apunta a conseguir esta importante hazaña

Suscríbete a nuestros canales

En un panorama donde el reconocimiento individual a menudo parece eclipsar el éxito colectivo, el escolta de Los Ángeles Lakers, Austin Reaves, ha emitido una declaración que resuena con una rara mezcla de ambición personal y lealtad al baloncesto de equipo.

Reaves enfocado en ser un All Star

En recientes comentarios, Reaves, conocido por su ascenso meteórico en la liga, afirmó sin rodeos que se siente capaz de alcanzar el estatus de All-Star, pero puso un freno enfático a la idea de conseguirlo a expensas de las victorias de su equipo.

Las declaraciones de Reaves ofrecen una visión refrescante de su mentalidad, priorizando la eficiencia y la contribución al éxito del equipo por encima del brillo de las estadísticas infladas.

"Siento que podría ser un All-Star," confesó Reaves, destacando su confianza en su talento y desarrollo dentro de la liga. No obstante, rápidamente contextualizó esta aspiración: "Pero todo eso es, en mi opinión, relativo."

El factor clave, según Reaves, es el entorno en el que juega. El joven talento expresó su gratitud por compartir vestuario con superestrellas de la talla de LeBron James y Luka Dončić. Esta sinergia de talentos, en lugar de diluir sus aspiraciones, parece reforzar su compromiso con un baloncesto de alto nivel y con propósito.

LeBron y Doncic, los compañeros de lujo de Reaves

"Gracias a Dios juego con Luka y LeBron," enfatizó, antes de exponer su mayor reserva sobre el camino hacia el estrellato. "No quiero estar en una situación donde solo estoy saliendo a lanzar sin control y conseguir números. Si ese es el mapa para que yo sea un All-Star, no me importa [serlo]."

Esta última frase es el núcleo de su postura: Reaves rechaza categóricamente la imagen del jugador estrella en un equipo con un balance negativo, que acumula estadísticas vacías de significado o de impacto real en el marcador final. Para él, el All-Star debe ser un reconocimiento a la excelencia que contribuye a la victoria, no un consuelo por el esfuerzo individual en medio de la derrota.