NBA: Calendario de arranque

Suscríbete a nuestros canales

La NBA ha programado duelos que reviven rivalidades recientes, presentan a los campeones y destacan a las estrellas emergentes.

Martes, 21 de Octubre: Noche de campeones y clásico del oeste

-7:30 PM ET: Houston Rockets vs. Oklahoma City Thunder

Este partido es un evento principal, ya que el Oklahoma City Thunder alzará su pancarta de Campeón de la NBA 2025 y recibirá sus anillos. La narrativa principal será el regreso del ex-MVP Kevin Durant a Oklahoma City, esta vez como parte de un reformado equipo de los Rockets.

-10:00 PM ET: Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers

Un clásico californiano y un duelo generacional que enfrenta a Stephen Curry contra LeBron James. A pesar de sus años en la liga, ambos equipos mantienen plantillas competitivas y son imanes para los ratings.

Miércoles, 22 de Octubre: Batalla de la conferencia este

-7:00 PM ET: Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks

Un enfrentamiento que trae a la mente su intensa serie de playoffs de 2023. Los Knicks, con su intensidad en el Madison Square Garden, se miden ante unos Cavaliers que buscan consolidarse como la fuerza dominante del Este.

-9:30 PM ET: San Antonio Spurs vs. Dallas Mavericks

El duelo de Texas presenta un enfrentamiento legendario. Es la oportunidad de ver si los Spurs, con Wembanyama, pueden dar el salto a la contienda de playoffs frente a unos Mavericks que siempre son un peligro.

Jueves, 23 de Octubre: Revancha de las finales de conferencia

-7:30 PM ET: Oklahoma City Thunder vs. Indiana Pacers

La revancha de las finales 2025. El Thunder superó a los Pacers en la final anterior, y este es el primer choque de la nueva temporada, cargado de resentimiento y competitividad.

-10:00 PM ET: Golden State Warriors vs. Denver Nuggets

Dos potencias del Oeste se enfrentan en un duelo que podría tener implicaciones de seeding al final de la temporada. Es un choque de estilos y talentos entre Curry y el bicampeón MVP Nikola Jokic.

Viernes, 24 de Octubre: Estrellas de la costa a costa

-7:30 PM ET: Boston Celtics vs. New York Knicks

Una de las rivalidades históricas de la NBA. Los Celtics son un pilar en el Este, y los Knicks, con su juego físico, siempre brindan una gran batalla.

-10:00 PM ET: Minnesota Timberwolves vs. Los Angeles Lakers

Los Timberwolves fueron un equipo con una defensa asfixiante la temporada pasada, buscando establecerse como una fuerza permanente. Este enfrentamiento contra los Lakers será una prueba de fuego para ambos equipos, especialmente si los Lakers quieren reclamar la supremacía de su división.

