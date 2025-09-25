Top 10 de jugadores de la NBA ¿Quién encabeza la lista?

Suscríbete a nuestros canales

El indiscutible líder de este selecto grupo es el serbio Nikola Jokic de los Denver Nuggets. Su posición en la cima consolida su estatus como el pívot dominante de la liga, un jugador con visión de armador y una eficiencia de tiro histórica. No es casualidad que Jokic haya coleccionado múltiples premios MVP y liderado a su equipo a un campeonato, promediando consistentemente números cercanos al triple-doble. Sus estadísticas de la temporada pasada (en temporadas recientes promedia alrededor de 26-27 puntos, 12-13 rebotes y 9-10 asistencias) son un testimonio de su impacto total en el juego, siendo a menudo el líder de la liga en métricas analíticas avanzadas.

La nueva élite pisa fuerte

Detrás del "Joker", encontramos una clara señal de cambio generacional, con tres talentos internacionales ocupando los siguientes puestos:

-2. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder): El escolta canadiense ha dado el salto a la superestrella, convirtiéndose en uno de los anotadores más eficientes y difíciles de detener. Su habilidad para penetrar y forzar faltas, combinada con una defensa sigilosa, lo ha posicionado como un contendiente perenne al MVP. Shai ha promediado cerca de 30-32 puntos por partido, con una alta eficiencia de tiro de campo (cercana al 50-52%). Llevó a un joven Thunder a la cima de su conferencia, un contexto que subraya su valor.

-3. Luka Doncic (Dallas Mavericks): El esloveno, catalogado como uno de los armadores más creativos desde Magic Johnson, continúa siendo un motor ofensivo imparable. Doncic promedia de manera constante cifras de súperestrella (alrededor de 32-34 puntos, 8-9 rebotes y 8-10 asistencias), y su presencia garantiza que cualquier equipo en el que juegue sea un aspirante a playoffs. Su debate siempre gira en torno a su impacto defensivo y el éxito colectivo, pero su talento individual es incuestionable.

-4. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks): El dos veces MVP y campeón de la NBA mantiene su posición gracias a su dominio físico. El "Greek Freak" es una fuerza de la naturaleza, especialmente cerca del aro, promediando en temporadas recientes cerca de 30 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias. Es uno de los pocos jugadores en la lista que combina un ataque élite con una defensa del calibre de "Jugador defensivo del año".

Leyendas y el fenómeno novato

El resto del Top 10 es un intrigante balance entre la vieja guardia que se niega a ceder terreno, y el novato que ya se proyecta como una fuerza imparable:

-5. Victor Wembanyama (San Antonio Spurs): La inclusión del fenómeno francés, con solo una temporada en la NBA, es quizás la declaración más audaz de ESPN. "Wemby" es un jugador generacional con una altura y habilidad sin precedentes. Su impacto ya es histórico, promediando más de 21 puntos, 10 rebotes y 3.5 tapones en su temporada de debut, una combinación de estadísticas que pocos han logrado. Su potencial defensivo y ofensivo lo proyectan instantáneamente a la élite.

-6. Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves): Conocido por su atletismo explosivo, "Ant-Man" se consolida como el líder de una de las franquicias ascendentes del Oeste. Sus promedios (cercanos a 26-28 puntos, 5-6 rebotes y 5 asistencias) y su capacidad para brillar en los momentos clave lo incluyen en la lista.

-7. Stephen Curry (Golden State Warriors), 8. LeBron James (Los Angeles Lakers) y 9. Kevin Durant (Phoenix Suns) demuestran su longevidad. Estos tres futuros Salón de la Fama continúan jugando a un nivel que desafía la edad. LeBron (cerca de 25-27 puntos, 7-8 rebotes y 8-9 asistencias) sigue siendo un creador de juego primario a sus 40 años, mientras que Curry y Durant (ambos superando los 25-28 puntos por partido) siguen siendo de los tiradores más temidos de la liga.

-10. Jalen Brunson (New York Knicks): El final de la lista reconoce el ascenso meteórico de Brunson. Su liderazgo, resiliencia y capacidad para anotar en el clutch han transformado a los Knicks en un contendiente serio. Con promedios que superan los 28 puntos y 6 asistencias por partido, su inclusión es una recompensa a su inmenso rendimiento y a su rol como el motor ofensivo principal de un equipo de élite del Este.