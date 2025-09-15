¡Busca reivindicarse! Anthony Edwards enfocado en superar a Luka y a Shai en la próxima campaña

Suscríbete a nuestros canales

Tras una temporada en la que los Minnesota Timberwolves llegaron a las Finales de la Conferencia Oeste, la joven superestrella Anthony Edwards ha optado por un enfoque inusual y disciplinado para su preparación de pretemporada.

Edwards enfocado en conseguir un mejor nivel

Según reportes del reconocido periodista deportivo Jon Krawczynski, Edwards se ha alejado por completo de las redes sociales para dedicarse de lleno a perfeccionar su juego, motivado por el deseo de alcanzar el nivel de los mejores jugadores de la NBA.

En un mundo donde la vida de los atletas está constantemente bajo el escrutinio digital, la decisión de Edwards de “desconectarse de la red social” es un testimonio de su seriedad y compromiso con la excelencia. Esta pausa voluntaria le ha permitido sumergirse por completo en los entrenamientos, eliminando las distracciones que a menudo acompañan a la fama en la era moderna.

"Ha estado fuera de la red social y trabajando en su juego", afirmó Krawczynski. Esta dedicación total es notable, especialmente para un jugador de su edad y estatura mediática. La ausencia de compromisos internacionales por primera vez en varios años también ha sido un factor clave. "No ha tenido participación internacional este verano por primera vez en un par de años, lo que creo que le ha permitido concentrarse", añadió el periodista.

Esta intensificación en su rutina de entrenamiento no es una coincidencia. Después de la derrota de los Timberwolves en las Finales de la Conferencia Oeste ante el Oklahoma City Thunder, Edwards fue brutalmente honesto sobre su autoevaluación. "Fue bastante sincero después de la derrota, diciendo que todavía le queda un gran paso por dar para llegar al nivel de un Shai, o un Luka", reveló Krawczynski.

Gilgeous-Alexander y Doncic, los rivales de Edwards

Las palabras de Edwards se refieren, por supuesto, a Shai Gilgeous-Alexander y Luka Dončić, dos de los talentos más dominantes de la liga. Ambos jugadores han sido aclamados por su capacidad para controlar el ritmo del juego, su destreza en el clutch y su habilidad para elevar a sus equipos en los momentos más cruciales. Para Edwards, alcanzar ese nivel de consistencia y liderazgo es la meta final.

El camino de Anthony Edwards en la NBA ha sido meteórico. Desde que fue seleccionado como la primera elección del draft en 2020, ha demostrado una progresión constante, convirtiéndose rápidamente en la cara de la franquicia de Minnesota. Su capacidad atlética, su carisma y su instinto anotador lo han convertido en uno de los jugadores más emocionantes de ver. Sin embargo, su propia autoevaluación demuestra que no está satisfecho con ser solo un jugador talentoso. Aspira a la grandeza, a la élite de la élite.