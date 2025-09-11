NBA

¡Lamentable! Exfigura de la NBA corre peligro por esta grave enfermedad

Un ex jugador de la liga se encuentra atravesando una difícil situación de salud que ha preocupado a toda la comunidad del baloncesto

Por Jesús García
Jueves, 11 de septiembre de 2025 a las 07:40 pm
La familia del exjugador de la NBA y embajador de la liga, Jason Collins, ha informado hoy que está recibiendo tratamiento por un tumor cerebral. Collins, de 46 años, quien hizo historia en el deporte como el primer jugador abiertamente homosexual en las principales ligas profesionales de América del Norte, se enfrenta ahora a este nuevo desafío de salud.

Collins atraviesa una dura situación de salud

La noticia fue confirmada a través de un comunicado oficial emitido por la National Basketball Association (NBA) en nombre de la familia de Collins. El comunicado solicita respetuosamente privacidad para Jason y sus seres queridos mientras se enfocan en su salud.

Collins, un pívot de 2,13 metros, disfrutó de una carrera de 13 temporadas en la NBA, jugando para equipos como los Nets de Nueva Jersey (ahora Brooklyn Nets), los Boston Celtics y los Washington Wizards, entre otros. 

Actuaciones destacadas

Con su juego sólido y defensa implacable, se ganó el respeto de sus compañeros y entrenadores. En la temporada 2004-05, tuvo su mejor desempeño, promediando 6.4 puntos y 6.1 rebotes.

Jueves 11 de Septiembre de 2025
