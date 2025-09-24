¡Una nueva versión! Luka Doncic busca su primer campeonato demostrando su gran ética de trabajo

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella eslovena Luka Dončić ha concluido un verano de intensa preparación física y mental en su país natal y se prepara para unirse a los Lakers de Los Ángeles. Tras un breve descanso después de su participación en el EuroBasket, Dončić se reincorporó de inmediato a su régimen de entrenamiento en Liubliana, una decisión que, según su círculo cercano, ha llevado su juego a un nivel superior.

Doncic con una nueva ética de trabajo admirable

Según los informes, Dončić ha pasado los últimos cuatro meses y medio dedicándose por completo a su mejora personal. "Luka Dončić solo se tomó un breve respiro después del EuroBasket y luego regresó directamente al trabajo en Liubliana", se ha revelado. "Practicar en Tivoli es la última parte de su plan de verano. En 4 meses y medio, pasó a un nivel significativamente más alto, tanto física como mentalmente."

Este progreso es un testimonio de la dedicación de Dončić, quien, a pesar de su estatus de élite, se ha enfocado en refinar sus habilidades y fortalecer su cuerpo para la exigente temporada de la NBA. Su preparación en Eslovenia, alejado del bullicio mediático, le ha permitido concentrarse en los aspectos fundamentales de su desarrollo como atleta.

Reincorporación con los Lakers

El viaje de Dončić de regreso a Los Ángeles, programado para mañana, marca el final de esta fase de su pretemporada y el comienzo de su integración con los Lakers. La franquicia angelina espera con entusiasmo la llegada de su nueva estrella, quien se unirá a sus compañeros para los entrenamientos de equipo antes del inicio de la temporada regular.