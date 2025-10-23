NBA: Víctor Wembanyama entra en los libros de historia con un juego sin precedentes

Suscríbete a nuestros canales

El equipo de San Antonio Spurs inició la temporada 2025-2026 de la NBA de gran forma, derrotando 125 -92 a Dallas Mavericks, siendo Víctor Wembanyama la principal figura de este desafío. El francés de 21 años demostró su categoría en el tabloncillo y marcó una noche de 40 puntos en American Airlines Center.

El espigado jugador de 2.24 metros comenzó su accionar en lo que es su tercera campaña en el mejor baloncesto del mundo, demostrando desde el día con una brillante actuación que va con ganas de brillar con los Spurs en esta naciente zafra, donde aspiran seguramente a jugar los Playoffs.

Víctor Wembanyama marcó un inicio de campaña histórico

Según un dato de OptaSTATS en X, Wembanyama firmó una actuación que no tiene precedentes en la historia de la NBA, ya que anotó 40 puntos, 15 rebotes, 3 bloqueos, 70% de acierto en tiros de campo y cero pérdidas de balón. Estos números ningún jugador había logrado algo así desde que se empezaron a registrar las pérdidas en 1977. Una noche redonda en la que "Wemby" demostró que no solo es una promesa, sino una realidad capaz de dominar ambos lados de la cancha.

Más allá de las estadísticas, lo impresionante fue la facilidad con la que lo hizo. Con una mezcla de elegancia y poder, el jugador de los Spurs impuso su presencia en cada jugada, haciendo ver simple lo que para la mayoría sería imposible.

No sorprende ver a Víctor Wembanyama con actuaciones así, ya que en sus años previos en la NBA ha demostrado que está para cosas grandes. En la última zafra, dejó promedios de 24.3 puntos por encuentros, con 11 rebotes y 3.7 asistencias, todo esto en 46 desafíos con San Antonio.