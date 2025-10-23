NBA: Cuatro estrellas brillan con este récord en el inicio de temporada

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 de la NBA apenas está naciendo y en dos días hemos visto momentos de lujo, donde estrellas de este deporte se han hecho sentir con memorables actuaciones en el tabloncillo. Este jueves se jugará el tercer día de campaña y sin duda, se esperan aún más cosas de primer nivel.

En estos primeros juegos de la nueva zafra del mejor baloncesto del mundo, las máximas figuras de este deporte han mostrado su experiencia, nivel y categoría, demostrando porque algunos son referentes tanto de la liga, como de sus respectivos equipos.

Los estelares Luka Dončić, Anthony Edwards, Tyrese Maxey y Victor Wembanyama entraron en la historia del deporte, han implementar un récord que nunca se había visto en la NBA.

Inicio de campaña histórico

El inicio de la temporada NBA no pudo ser mejor. Por primera vez en la historia, cuatro jugadores abrieron el año con 40 puntos o más en sus primeros partidos. Luka Dončić (43pts vs. Golden State Warriors), Anthony Edwards (41 pts Vs. Portland Trail Blazers), Tyrese Maxey (40 pts Vs. Boston Celtics) y Victor Wembanyama (40 pts Vs. Dallas Mavericks) encendieron la liga desde el arranque, dejando claro que esta campaña viene cargada de talento y competencia.

Dončić impuso su clase habitual, Edwards mostró toda su energía, Maxey confirmó su crecimiento en Philadelphia y Wembanyama, en apenas su tercer año en la NBA, volvió a dejar a todos boquiabiertos. Cuatro estilos distintos, una misma declaración y es que son el futuro del baloncesto.

Más que un récord, este inicio marca el cambio generacional que vive la NBA. Las nuevas estrellas ya no esperan su turno, lo están tomando. Y si esto es solo el comienzo, los fanáticos pueden prepararse para una temporada inolvidable.