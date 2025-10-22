NBA: Luka Dončić entra en selecto grupo histórico de Los Ángeles Lakers

Luka Doncic es la estrella de Los Ángeles Lakers y en el Opening Night de la NBA lo dejó claro. El esloveno anotó 43 puntos en un debut superlativo, pese a perder 119-109 contra Golden State. Su puntuación lo llevó a unirse a un grupo pequeño de leyendas de la franquicia.
NOTAS RELACIONADAS
Lakers jugó sin LeBron James que ha mantenido molestias en la ciática durante todo el verano. La organización lo está llevando poco a poco y no se espera que juegue en las próximas semanas. En esa línea, Luka se destacó con 43 puntos, 12 rebotes y 9 asistencias en 43 minutos.
Doncic con sus 43 puntos se une a Kobe Bryant (2007) y Elgin Baylor (1959) como los únicos Lakers en debutar con 40+ puntos en un Opening Night de NBA. Por otra parte, también es el jugador número 21 en debutar con 40+ puntos en un Opening Night del mejor baloncesto del mundo.
25 debuts de 40+ puntos en un Opening Night de la NBA
Luka Doncic tuvo el debut 25 en la historia de la NBA con un Opening Night de 40+ puntos. El jugador de Los Ángeles Lakers se une a leyendas como Wilt Chamberlain, Michael Jordan y el mismo Kobe Bryant en una marca histórica, donde solo los mejores la comparten.
25 debuts de temporada NBA con 40+ puntos
- Wilt Chamberlain - 1962: 56 puntos
- Michael Jordan - 1989: 54 puntos
- Elgin Baylor - 1959: 52 puntos
- Kyrie Irving - 2019: 50 puntos
- Anthony Davis - 2016: 50 puntos
- Michael Jordan - 1986: 50 puntos
- Wilt Chamberlain - 1961: 48 puntos
- Alex English - 1985: 47 puntos
- Kiki VanDeWeghe - 1984: 47 puntos
- Jaylen Brown - 2021: 46 puntos
- Monta Ellis - 2010: 46 puntos
- Dale Ellis - 1988: 46 puntos
- World B. Free - 1979: 46 puntos
- Kobe Bryant - 2007: 45 puntos
- Latrell Sprewell - 1997: 45 puntos
- James Harden - 2020: 44 puntos
- Ja Morant - 2020: 44 puntos
- Jerry Stackhouse - 2000: 44 puntos
- Luka Doncic - 2025: 43 puntos
- Jalen Rose - 2001: 43 puntos
- Walt Bellamy - 1962: 43 puntos
- Wilt Chamberlain - 1959: 43 puntos
- Terry Rozier - 2020: 42 puntos
- Kevin Durant - 2013: 42 puntos
- Michael Jordan - 1995: 42 puntos