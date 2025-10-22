NBA

NBA: Luka Dončić entra en selecto grupo histórico de Los Ángeles Lakers

El esloveno tuvo un debut superlativo que lo une a leyendas de Lakers, pese a la derrota 119-109 contra Golden State Warriors

Por

Jeferson Palacin
Miércoles, 22 de octubre de 2025 a las 11:49 am
NBA: Luka Dončić entra en selecto grupo histórico de Los Ángeles Lakers
Luka Doncic - Los Ángeles Lakers - AP Photo/Ethan Swope
Suscríbete a nuestros canales

Luka Doncic es la estrella de Los Ángeles Lakers y en el Opening Night de la NBA lo dejó claro. El esloveno anotó 43 puntos en un debut superlativo, pese a perder 119-109 contra Golden State. Su puntuación lo llevó a unirse a un grupo pequeño de leyendas de la franquicia.

NOTAS RELACIONADAS

Lakers jugó sin LeBron James que ha mantenido molestias en la ciática durante todo el verano. La organización lo está llevando poco a poco y no se espera que juegue en las próximas semanas. En esa línea, Luka se destacó con 43 puntos, 12 rebotes y 9 asistencias en 43 minutos.

Doncic con sus 43 puntos se une a Kobe Bryant (2007) y Elgin Baylor (1959) como los únicos Lakers en debutar con 40+ puntos en un Opening Night de NBA. Por otra parte, también es el jugador número 21 en debutar con 40+ puntos en un Opening Night del mejor baloncesto del mundo.

25 debuts de 40+ puntos en un Opening Night de la NBA

Luka Doncic tuvo el debut 25 en la historia de la NBA con un Opening Night de 40+ puntos. El jugador de Los Ángeles Lakers se une a leyendas como Wilt Chamberlain, Michael Jordan y el mismo Kobe Bryant en una marca histórica, donde solo los mejores la comparten.

25 debuts de temporada NBA con 40+ puntos

  1. Wilt Chamberlain - 1962: 56 puntos
  2. Michael Jordan - 1989: 54 puntos
  3. Elgin Baylor - 1959: 52 puntos
  4. Kyrie Irving - 2019: 50 puntos
  5. Anthony Davis - 2016: 50 puntos
  6. Michael Jordan - 1986: 50 puntos
  7. Wilt Chamberlain - 1961: 48 puntos
  8. Alex English - 1985: 47 puntos
  9. Kiki VanDeWeghe - 1984: 47 puntos
  10. Jaylen Brown - 2021: 46 puntos
  11. Monta Ellis - 2010: 46 puntos
  12. Dale Ellis - 1988: 46 puntos
  13. World B. Free - 1979: 46 puntos
  14. Kobe Bryant - 2007: 45 puntos
  15. Latrell Sprewell - 1997: 45 puntos
  16. James Harden - 2020: 44 puntos
  17. Ja Morant - 2020: 44 puntos
  18. Jerry Stackhouse - 2000: 44 puntos
  19. Luka Doncic - 2025: 43 puntos
  20. Jalen Rose - 2001: 43 puntos
  21. Walt Bellamy - 1962: 43 puntos
  22. Wilt Chamberlain - 1959: 43 puntos
  23. Terry Rozier - 2020: 42 puntos
  24. Kevin Durant - 2013: 42 puntos
  25. Michael Jordan - 1995: 42 puntos

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos PSG Gulfstream Park Internacional Fútbol
Miércoles 22 de Octubre de 2025
EN VIVO
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Baloncesto