NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 22 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

Se inauguró la temporada 2025-26 de la NBA con Oklahoma City Thunder y Golden State Warriors, luego de conseguir sendas victorias en el primer día. Para este miércoles 22 de octubre, 24 franquicias saltarán por primera vez en el tabloncillo en la nueva edición del certamen.

Comandados por Karl-Anthony Towns, New York Knicks protagonizará uno de los duelos más atractivos de la venidera cartelera frente a Cleveland Cavaliers, que afrontan un año de revancha después de fracasar en la pasada Postemporada del mejor baloncesto del mundo.

Entre otros duelos atractivos, Boston Celtics comienza un largo camino sin su principal figura (Jayson Tatum) contra Philadelphia Sixers, mientras que, Dallas Mavericks de Anthony Davis y el novato sensación Cooper Flagg intentará arrancan la campaña con el pie derecho ante los San Anthony Spurs de Víctor Wembanyama.

Juegos para hoy en la NBA: 22 DE OCTUBRE