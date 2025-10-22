NBA: Michael Jordan y la emotiva confesión que conmueve al mundo

Suscríbete a nuestros canales

Michael Jordan rompió su silencio mediático en una emotiva entrevista con NBC, confesando por primera vez en años cuánto extraña jugar al baloncesto. A sus 62 años, el seis veces campeón de la NBA admitió que ni su estatus como el mejor jugador de todos los tiempos logra aliviar la tristeza que siente por no poder volver a la cancha. Con los ojos vidriosos, MJ compartió su nostalgia por la competencia que definió su vida.

Michael Jordan sigue viviendo la misma pasión

“Amo el baloncesto como no te lo creerías. Ojalá pudiera tomar una pastilla mágica, ponerme los pantalones cortos e ir a jugar hoy, porque así soy”, confesó.

La leyenda de los Chicago Bulls recordó cómo incluso actividades cotidianas, como un tiro libre improvisado durante unas vacaciones de golf, le recordaron la intensidad y la emoción de jugar, y cómo ese simple acto le devolvió la alegría por un instante.

Jordan hizo estas declaraciones durante la transmisión del primer partido de la temporada entre Oklahoma City Thunder y Houston Rockets. Por primera vez, el mítico #23 se incorpora como comentarista televisivo fijo para NBC en la serie “MJ: perspectivas hacia la excelencia”, en la que compartirá sus reflexiones sobre el baloncesto y la vida. Aunque la cadena aún no ha detallado la frecuencia ni duración de los episodios, el primer encuentro grabado en su casa mostró un lado más humano del GOAT.

A pesar de haberse mantenido alejado de la esfera pública y de su rol como propietario minoritario de los Charlotte Hornets, Jordan subrayó que su regreso mediático responde a un deseo de devolverle al baloncesto lo que le ha dado.

“Lo hago para transmitir mensajes de éxito y dedicación al juego. Económicamente estoy bien, pero quiero compartir mi pasión y mi experiencia con la nueva generación”, aseguró.

En sus breves minutos frente a la cámara, Michael Jordan demostró que, aunque han pasado más de dos décadas desde su retiro, el fuego competitivo que lo llevó a la gloria sigue vivo en su corazón, recordándole a todos por qué el baloncesto no es solo un juego para él, sino una parte esencial de su vida.