Anuel AA sale en defensa de Bad Bunny tras críticas por el Super Bowl

En medio de la celebración de la Semana de la Música Latina de Billboard, Anuel AA sorprendió a la comunidad de la música latina al salir públicamente en defensa de Bad Bunny, quien fue anunciado como la estrella del show de medio tiempo del Super Bowl LX el próximo 8 de febrero de 2026.

Cabe destacar que, tras la confirmación del puertorriqueño para el show que se celebrará en el Levi’s Stadium en California, fueron muchas las quejas que se generaron, incluso, de políticos como Donald Trump.

Anuel saca las garras por defender de Bad Bunny

Durante una charla con DJ Khaled, Anuel no se contuvo y calificó la próxima actuación de su compatriota como “legendaria” y remarcó que el idioma, español o inglés, no debería importar en ese escenario gigantesco.

Su posición generó tanto aplausos como sorpresa, dada la historia de tensiones entre ambos artistas. Y es que, su postura cobra aún más peso si se considera que en el pasado él y Bad Bunny vivieron momentos de fricción pública.

Sin embargo, esta vez el trapero boricua decidió dejar de lado los conflictos y valorar el alcance global de su colega. Según él: “Nos encantaron Shakira y JLo, ¿verdad? Nadie dijo nada. Esto es historia y una gran bendición para un artista de habla hispana”.

Reacciones de los fans

Los seguidores del intéprete de “Medusa” reaccionaron con entusiasmo al casi inesperado apoyo. Comentarios como “Por fin lo respeto”, “Este es el Anuel que necesitamos” y “Bad Bunny se lo merece al cien” inundaron las redes.

La estrategia fue evidente, pues, su intención fue convertir una rivalidad en una declaración de unidad, justo cuando la música latina está globalizándose más que nunca. En paralelo, el propio Bad Bunny vive una oleada de críticas y elogios.

Mientras algunos sectores conservadores estadounidenses cuestionan su elección para el show del Super Bowl por cantar en español o por su imagen, muchos otros ven su participación como símbolo de cambio y representación.