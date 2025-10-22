Serie Hípica del Caribe: Padre Poderoso se gana boleto para Panamá

Suscríbete a nuestros canales

Las eliminatorias rumbo a la Serie Hípica del Caribe 2025 a correrse en el hipódromo Presidente Remón está en su máxima expresión. Este domingo el hipódromo Camarero, ubicado en Canovanas, Puerto Rico, desarrolló un programa de ocho carreras con dos pruebas selectivas, ambas clasificatorias a la Serie Hípica del Caribe 2025. Entre los stakes se corrió el Wiso G. Stakes con una victoria para el doblcoronado 2022 Padre Poderoso con la monta del experimentado jinete Juan Carlos Díaz.

Serie Hípica del Caribe: Padre Poderoso con Juan Carlos Díaz se clasificó a Panamá

Padre Poderoso, ahora con seis años, se clasificó a la Serie Hípica del Caribe Panamá 2025 al ganar el Clásico Wiso G. el domingo en el Hipódromo Camarero, prueba clasificatoria para el magno evento regional. Padre Poderoso, ganador de dos patas de la Triple Corona en 2022, consiguió desde entonces su primer clásico, para su propietario y entrenador, Ángel Luis Calderón, quien reclamó a este corredor en el 2023.

“Estamos trabajando con miras a ir a Panamá porque teníamos fe en este caballo, que es de calidad, de clase, aun con sus dificultades en las extremidades. Es el mejor caballo que he entrenado, y es algo bonito que me ha pasado en la vida”, expresó Calderón.

En 2022, para el Establo Antonio Llavona, Padre Poderoso se llevó dos de las tres patas de la Triple Corona. Calderón lo exigió en 2023 y, desde ese momento, el ejemplar ha tenido una notable consistencia: 16 presentaciones seguidas ganando dinero, con un segundo puesto en mayo del año pasado en el Clásico Antonio R. Barceló frente a su principal contrincante de este domingo, Don Cheo.

Padre Poderoso, corrió siempre por la parte externa con la monta del jinete estelar Juan Carlos Díaz, siempre se mantuvo detrás de la velocidad desde la partida hasta la recta de enfrente. Juan C. Díaz, al promedia el giro de la última curva comenzó su avance arrollador, luego de ver splits de 24.49, :48.75, 1:13.32 y 1:39.90.

Díaz y Padre Poderoso, con el control en la recta final esperó la arremetida final de Don Cheo, que se metió por la baranda en la pelea y descontó hasta llegar a cabeza en la meta con un registro final de 1:54.30 para 1.800 metros. Con el segundo lugar, Don Cheo también se clasificó a la Copa Confraternidad Panamá 2025.