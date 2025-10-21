Junior Alvarado se llevó otro Stakes por $150,000 en New York

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo el jinete venezolano Junior Alvarado, consiguió dos victorias en la tarde dominical que incluyó una prueba selectiva, donde, demostró sus mejores habilidades sobre el ejemplar Ready to Jam de Gary Barber y DJ Stable para llevarse los $150,000 Autumn Days Stakes. Este fue un sprint en césped de seis furlongs para potrancas y yeguas de 3 años en adelante, en Belmont at the Big A.

Belmont at the Big A: Junior Alvarado se llevó los honores

La novena carrera que fue la última de la cartelera dominical en New York, fue reservada para el Autumn Days Stakes de $150.000 en 1.200 metros, en la cual la yegua Ready to Jam, con la monta de Junior Alvarado y el entrenamiento de Mark Casse, se adjudicó la victoria, lo que significó el primer triunfo en pruebas de Stakes para la hija de More Than Ready.

Ready to Jam, yegua madura de 4 años, consiguió su primera victoria en un stakes en su octavo intento, a la vez que entraba en el círculo de ganadores por primera vez desde julio pasado. Ready to Jam había ganado en 4 de sus 5 salidas este año y llegó segunda tras un cuerpo en una carrera de reclamo opcional de 6 1/2 furlongs el 30 de agosto en Kentucky Downs.

Ready to Jam partió en segundo lugar y se ubicó quinto, mientras Dontlookbackatall lideraba seguido por Toupie, Do Gooder y Lifelovenlaughter, con un tiempo inicial de 22,51 segundos sobre césped. Alvarado avanzó por la curva manteniendo la quinta posición. Tras pasar la media milla en 44,86 segundos, Alvarado superó a Ready to Jam por dentro, preparándose para atacar entre Toupie y Lifelovenlaughter.

Ready to Jam remontó desde la octava posición y adelantó al grupo mientras Dontlookbackatall perdía el liderato. Tras cinco furlongs en 56.67, Johanny atacó rápido guiado por Kendrick Carmouche, pero Ready to Jam aceleró y ganó por tres cuartos de cuerpo en 1:08.77.