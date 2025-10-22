MLB es la liga con mayor paridad del siglo XXI en los Estados Unidos (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

Desde el año 2000, las Grandes Ligas han sido sinónimo de paridad y competitividad. En ese período, 16 equipos distintos han levantado el trofeo de la Serie Mundial, más que en cualquier otra liga profesional de Estados Unidos. Ni la NFL, ni la NBA, ni la NHL se acercan a ese nivel de rotación en el campeonato.

Esa tendencia habla de una liga donde no hay reinados largos ni equipos imbatibles. Cada temporada trae su propio relato, con nuevas sorpresas, héroes inesperados y franquicias que renacen después de años de espera. De hecho, la MLB es la única de las cuatro grandes ligas que no ha tenido un campeón repetido en los últimos 25 años.

¿Se romperá el patrón en la Serie Mundial 2025?

En 2025, los Dodgers de Los Ángeles tienen la oportunidad de romper ese patrón. Después de conquistar la Serie Mundial el año pasado, buscan el tan anhelado back-to-back, algo que ninguna franquicia logra desde finales de los 90. Sin embargo, enfrente estarán los Azulejos de Toronto, un equipo joven, talentoso y decidido a escribir su propia historia.

El reto está servido. Si los Dodgers repiten, romperán una de las rachas más curiosas del deporte norteamericano. Pero si los Azulejos logran imponerse, la MLB confirmará una vez más su fama de ser la liga más impredecible y emocionante de todas.