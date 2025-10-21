Las emotivas palabras de Cal Raleigh tras la eliminación de los Marineros

Suscríbete a nuestros canales

A los Marineros de Seattle se les esfumó el sueño de llegar a la Serie Mundial por primera vez en su historia y uno de los que se vio más afectado, fue el receptor Cal Raleigh, notablemente dolorido.

Aunque el receptor estadounidense no tuvo su mejor producción ofensiva en la postemporada, fue el hombre más sobresaliente de esta novena al evaluar toda la zafra, con 60 cuadrangulares en la ronda regular y como fuerte candidato al MVP de la Liga Americana 2025.

Cal Raleigh casi rompe en llanto tras la eliminación de los Marineros:

En el séptimo encuentro de la Serie de Campeonato, la organización de Seattle perdió por la mínima 3-4 ante los Azulejos de Toronto y luego de esa eliminación, como buen líder, Raleigh habló con los medios.

"Odio usar la palabra fracaso, pero es un fracaso. Esperábamos llegar a la Serie Mundial y ganarla...duele", fue una de las pocas palabras que expresó, casi entre lágrimas este catcher, quien se voló la barda en el duelo de hoy en un momento donde su conjunto tenía la ventaja.

