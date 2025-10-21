La tenista Océane Dodin reaparece en la cancha con un increíble cambio físico

Suscríbete a nuestros canales

La tenista francesa, Océane Dodin, sorprendió al mundo tras regresar de su prolongado descanso por problemas de salud, con un evidente aumento en su busto, lo que fue aplaudido, pero, también condenado por varios.

Durante el tiempo que estuvo alejada de las canchas, la deportista decidió someterse a una cirugía estética de pecho. Su explicación fue clara: “No son sandías, no me molestan para jugar”.

Océane Didon habla de su operación

En una entrevista, Didon explicó que, el parón le sirvió también como oportunidad para cumplir un deseo personal que había postergado. “Si voy a parar seis meses, mejor hago lo que quiero”, sostuvo.

Además, aclaró que este tipo de intervención no compromete su rendimiento deportivo, pues, fue planificada junto a profesionales para poner las prótesis de modo que no le molestaran.

“Hablé mucho con él sobre el tema, dónde ponerme las prótesis para que no me molestaran, cómo usar un sostén para sujetarme. Si me hubiera dicho que podía haber complicaciones, no lo habría hecho”, dijo acerca de sus chequeos previos con el especialista.

Retorno al circuito y nuevos desafíos

Dodin de 28 años, quien alcanzó en su momento el puesto número 46 del mundo, volvió al circuito tras casi un año de ausencia por problemas internos en un oído que le provocaban vértigo. Durante ese tiempo, decidió hacer simultáneamente la cirugía y afrontar su recuperación.

Al regresar, su juego ha sido un tanto enigmático. Por un lado, la atención mediática está centrada en su aspecto físico; por otro, ella afirma que lo importante sigue siendo “volver a disfrutar” del tenis y no solo cumplir con expectativas externas.

“Estoy aquí para disfrutar, para aprovecharlo al máximo. Ya he empezado a disfrutar de nuevo. Echaba de menos el estrés del partido, del prepartido y todo. Las sensaciones están bien por ahora, bastante bien”, expresó.

La francesa se ubica actualmente en el puesto 363 (375 en dobles) y su mejor ranking fue de 46°. Su primer título dentro del circuito fue en Quebec, en el año 2016 y, su mejor resultado en Grand Slam fue el de 2024 en el Abierto de Australia, tras llegar a la R16.