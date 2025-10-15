Ganadora de "La Casa de los Famosos" se somete a una reducción de senos

Suscríbete a nuestros canales

La modelo y ganadora de “La Casa de los Famosos 4”, Maripily Rivera, se prepara para un momento importante en su salud y cuerpo, la reducción de senos. La morena boricua, ha comentado con sus seguidores que se encuentra lista para entrar a quirófano, con la protección de Dios.

Maripily se reduce los senos

A través de Instagram la empresaria se ha mostrado muy tranquila por todo el procedimiento que se realizará este miércoles 15 de octubre. La belleza de fuerte carácter estuvo en la compañía de su padre, el señor Luis Rivera, y su publicista Carlos Bermúdez.

Rivera ha informado que el cirujano plástico Carlos Portocarrero, es el médico encargado de la intervención.

“Estamos aquí desde el hospital; todo va a salir bien, estamos en las mejores manos. Los amo a todos. Estamos ready mis amores, con mi papi y con carlitos, tú eres mío”, ha informado en las publicaciones.





Una nueva mujer

Aunque Maripily no ha revelado el por qué de la decisión de operarse, si se sabe que es una nueva etapa en su carrera, ya que su cuerpo es su templo que cuida con entrenamientos y buena alimentación.

En los últimos años múltiples artistas han tomado una decisión algo parecida a la de la boricua de 48 años, como Marjorie de Sousa, Stefanía Fernández, Liza Blanco, Fabiola Campomanes y Alyssa Milano, quienes se han retirado los implantes mamarios.