Nitrogen comanda el grupo de las posibles participantes para la Breeders’ Cup Distaff G1

Nitrogen, de DJ Stable que viene de perder a cabeza el Judmonte Spinister S. (G1) con una bolsa de $650.000 en distancia de 1.800 metros en pista de arena de Keeneland, hace tres semanas, comanda esta lista de 14 hembras que buscan la máxima gloria en la Breeders’ Cup Distaff G1, con un valor de 2 millones de dólares en premios.

Breeders’ Cup: Nitrogen por la consagración

En estas competencias, los mejores purasangres del país lucharán por asegurar un lugar en la histórica hípica en Estados Unidos. La Breeders' Cup es un meeting de carreras de caballos que se disputa en Estados Unidos desde 1984. Es uno de los eventos hípicos más populares del país, superado únicamente por la Triple Corona (Kentucky Derby, Preakness Stakes y Belmont Stakes).

Nitorgen con récord de seis victorias en once presentaciones para los colores de su criador y propietario D.J. Stable LLC., con ganancias que ahora superan el millón y medio de dólares en el banco para sus conexiones. Es ganadora de cinco competencias de Grados, entre ellas el Alabama Stakes Grado 1.

La Breeders’ Cup, que se llevarán a cabo el viernes 31 de octubre y el 1 de septiembre, consta de 14 carreras de grados en cada una de las visiones para hembras y machos, en distancias de sprint y resistencia, sobre pistas de arena y grama, donde se repartirán 34 millones de dólares entre las pruebas calificadas.

Durante la tarde de este miércoles 22 de octubre se dio a conocer los pre inscritos de la carrera más importante del Campeonato Mundial de Criadores donde destacan once importantes nombres que podrían estar presente en dicha competencia. El sorteo de los puestos de salida será este lunes 27 de octubre.

La Breeders’ Cup Distaff (G1) con una bolsa de $2.000.000 en distancia de 1.800 metros fue programada para la séptima carrera para la jornada del sábado 1 de noviembre: Aquí destacan: