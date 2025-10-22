La Tigresa del Oriente ruge en la selva con homenaje a Michael Jackson

Suscríbete a nuestros canales

La artista peruana Juana Judith Aguilar, mejor conocida como La Tigresa del Oriente, vuelve al ruedo con una propuesta entre lo clásico y lo extravagante y presentó una versión en español del mítico tema “Thriller”, de Michael Jackson.

Esta apuesta llega justo en vísperas de la temporada de Halloween, lo que abre la puerta a que el mundo artístico ya comience a pensar en sus disfraces para este año e impactar al público como normalmente lo hacen.

En esta versión, Aguilar no solo traduce la letra al español; adapta el formato al estilo que la ha hecho famosa, como: estampados felinos, lentejuelas, maquillaje brillante, escenarios selváticos y una coreografía que evoca a la de Jackson pero con su sello personal.

"Estoy bien THRILLER": La Tigresa del Oriente celebra

La cantante lanza su interpretación con frases como: “En las tinieblas me siento una felina fantasmal, soy la tigresa, estoy bien thriller, thriller night, nadie quiere salvarte, no te atrevas a gritar”.

El videoclip, publicado en su cuenta de TikTok e Instagram, recrea el clásico cementerio y zombis del video original de Jackson, pero adaptados a la selva peruana entre Lima y la Amazonía.

Además, la producción cuenta con bailarines como Marco Cuba, Katherine Lima, Eddy Nelson, Sergio Álvarez y Bryan Montoya.

El efecto en redes fue inmediato. El video acumuló cientos de miles de reproducciones en sus primeras horas, generando una mezcla de elogios, memes y dilemas sobre lo que es homenaje y lo que es parodia.

¿Realmente es un homenaje a Michael Jackson?

La Tigresa del Oriente, quien saltó a la fama con canciones virales como “En tus tierras bailaré”, se ha mantenido vigente reinventándose. Esta nueva versión de “Thriller” funciona como una declaración de que no teme a mezclar géneros, culturas y épocas.

Algunos fans la aplauden por su valentía: “La gente necesita alegría, necesita color”, dijo ella en una entrevista para explicar su estilo. Otros la critican o la ven con humor, pero la polémica solo contribuye a su visibilidad.

Este lanzamiento tiene una doble lectura, pues, por un lado, rescata uno de los himnos del pop mundial; y por otro, lo lleva al terreno latinoamericano desde una óptica inusual y auténtica gracias a la cantante peruana.