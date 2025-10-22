¡Lleno de odio! Tom Thibodeau realiza polémicas declaraciones en contra de los Knicks

Suscríbete a nuestros canales

a reciente destitución de Tom Thibodeau como entrenador principal de los New York Knicks ha resonado con fuerza en el mundo del baloncesto, no solo por el impacto deportivo, sino ahora también por la carga emocional que el experimentado técnico ha revelado.

Thibodeau molesto con los Knicks

En una declaración que marca un antes y un después en su relación con la franquicia neoyorquina, Thibodeau ha compartido su profundo sentimiento de traición y decepción con respecto a las circunstancias de su salida.

El entrenador, conocido por su intensidad y su ética de trabajo inquebrantable, no ocultó el dolor que le ha provocado el cese, especialmente al reflexionar sobre la lealtad y el esfuerzo que invirtió en las personas a su alrededor dentro de la organización.

"Cuando descubres que las personas a las que ayudaste o bien no estaban contigo al final o no lucharon por ti como tú luchaste por ellas, eso duele," afirmó Thibodeau, de 67 años, en una declaración que destila frustración y un sentimiento de abandono. Esta frase apunta directamente a miembros de la directiva o personal clave dentro de los Knicks, sugiriendo una falta de apoyo o defensa en los momentos cruciales que precedieron a su despido.

La reacción de Thibodeau subraya la naturaleza a menudo despiadada del deporte profesional, donde el éxito a largo plazo no siempre garantiza la seguridad laboral o el respaldo institucional. El técnico, que asumió el cargo en un momento de incertidumbre para la franquicia, deja un legado de estabilidad y rendimiento que pocos de sus predecesores recientes pudieron igualar.

Un buen recorrido por los Knicks

Durante sus cinco años al frente de los Knicks, Tom Thibodeau forjó un historial impresionante, culminando con un balance global de 226 victorias y 174 derrotas. Este récord no solo representa una tasa de éxito notable en una de las organizaciones más escrutadas y demandantes de la NBA, sino que también atestigua el resurgimiento competitivo que logró infundir en el equipo.

El punto culminante de su gestión se produjo la temporada pasada, cuando Thibodeau logró guiar a la franquicia a una codiciada Final de la Conferencia Este. Este hito, que devolvió a los Knicks a la élite de la postemporada y encendió la base de aficionados del Madison Square Garden, parecía haber cimentado su posición como el arquitecto de la nueva era de éxito del equipo.