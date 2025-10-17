New York Knicks impactados por el repentino retiro de esta figura

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los New York Knicks ha sido notificada de un cambio de planes dramático e inesperado que afecta su plantilla para la temporada 2025-2026 de la NBA: el base veterano Malcolm Brogdon ha decidido retirarse del baloncesto profesional con efecto inmediato, a solo una semana de que inicie la temporada regular.

Un retiro que dejó en Shock a los Knicks

La noticia ha caído como un "shock" en el seno del equipo neoyorquino. Brogdon, de 32 años y con una carrera de nueve temporadas, había firmado recientemente con los Knicks en la offseason y era considerado una pieza fundamental en la profundidad del backcourt, proyectándose para ser el principal base suplente de Jalen Brunson.

Fuentes cercanas al equipo indican que el jugador tenía asegurado un puesto en el roster final tras haber superado las expectativas en el training camp.

Un Adiós Sorpresivo de un Jugador con Palmarés

Malcolm Brogdon se retira con un currículum notable, siendo el único jugador en la historia de la NBA, junto a Mike Miller, en haber ganado tanto el premio al Novato del Año (2017) como el de Sexto Hombre del Año (2023).

Su presencia aportaba a los Knicks una combinación de veteranía, capacidad de playmaking eficiente y una amenaza constante desde el perímetro, elementos cruciales en la ambición del equipo por ser un contendiente serio en la Conferencia Este.

El anuncio de su retiro, emitido a través de sus redes sociales, tomó a la franquicia por sorpresa. Brogdon expresó su profunda gratitud hacia el deporte, enfocando su decisión en la necesidad de priorizar su salud a largo plazo y la posibilidad de "recolectar los beneficios de su carrera con su familia y amigos", una elección que, si bien es respetada, deja un vacío inmediato en la rotación del equipo.