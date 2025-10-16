Cleveland Cavaliers regresan en el tiempo y buscan el campeonato con este equipamiento

Suscríbete a nuestros canales

En un guiño directo a su historia y a una de las eras más icónicas de la franquicia, los Cleveland Cavaliers han anunciado el regreso oficial de sus populares uniformes de la 'Classic Edition' Azul Marino, las mismas equipaciones que el equipo vistió durante su memorable racha hacia las Finales de la NBA de 2007.

Una Fecha Marcada en el Calendario: El Regreso de un Ícono

Este uniforme de estilo throwback se convierte en la equipación alternativa del equipo para la temporada 2025-2026, celebrando el 55 aniversario de la fundación de la franquicia y rindiendo homenaje a la identidad visual de mediados de la década de los 2000. Los aficionados aclamaron durante años el retorno de esta estética que combina el azul marino profundo, el granate y el dorado.

El regreso de esta histórica camiseta tendrá un significado particularmente emotivo y cargado de simbolismo, ya que los Cavaliers han elegido una fecha especial para su presentación oficial en el parqué: el 28 de enero, coincidiendo con la visita de Los Ángeles Lakers al Rocket Mortgage FieldHouse de Cleveland.

Cavs buscan llegar a las finales y superar a LeBron

Esta elección no es casual. El uniforme de la edición clásica en azul marino es inmediatamente reconocido por ser el que vestía el equipo en la primera etapa de LeBron James con la franquicia, culminando con la primera aparición de los Cavs en las Finales de la NBA en 2007.