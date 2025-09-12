New York Knicks consigue esta importante contratación para la campaña 2025-2026

Suscríbete a nuestros canales

Los New York Knicks han dado un paso significativo para fortalecer su profundidad y versatilidad al firmar al experimentado base Malcolm Brogdon con un contrato de un año, según han informado fuentes cercanas a la franquicia. Este movimiento estratégico busca añadir liderazgo, experiencia y una sólida capacidad de manejo de balón al equipo neoyorquino de cara a la próxima temporada.

Brogdon con nuevo equipo

La llegada de Brogdon a la Gran Manzana representa una adición valiosa para los Knicks, quienes continúan construyendo un roster competitivo bajo la dirección de su cuerpo técnico.

Brogdon, conocido por su inteligencia en la cancha, su visión de juego y su capacidad para anotar desde diferentes alturas, aporta un perfil de jugador que encaja bien con la filosofía de juego del equipo. A pesar de haber experimentado algunas lesiones en su carrera, cuando está sano, Brogdon ha demostrado ser un jugador capaz de impactar positivamente en ambos lados de la cancha.

Este contrato de un año sugiere una oportunidad tanto para el jugador como para el equipo. Para Brogdon, representa la posibilidad de demostrar su valía y contribuir a un equipo contendiente, mientras que para los Knicks, es una inversión calculada que les permite mantener flexibilidad financiera para futuras operaciones, sin comprometerse a un acuerdo a largo plazo.

La experiencia de Brogdon en la liga, incluyendo su paso por equipos como los Milwaukee Bucks y los Boston Celtics, le permite aportar una perspectiva madura y un conocimiento profundo de las exigencias de la NBA.

Llevará su experiencia a New York

La firma de Brogdon también podría aliviar la presión sobre otros bases del equipo, ofreciendo un mentor experimentado y un jugador fiable para gestionar los minutos de descanso o para asumir roles específicos en momentos clave de los partidos. Su capacidad para jugar tanto de base como de escolta le otorga al entrenador Tom Thibodeau opciones tácticas adicionales, permitiendo ajustes en la alineación según las necesidades del encuentro.