Sovereignty, que domina el ranking Longines Breeders' Cup Classic comando un grupo de once ejemplares pre-inscritos para la Longines Breeders' Cup Classic (G1) de $7 millones, que se llevará a cabo el 1 de noviembre en Del Mar, California, durante la edición 42 del Campeonato Mundial de la Breeders' Cup.

Breeders’ Cup: Sovereignty contra diez en la Classic (G1)

La Breeders’ Cup, que se llevarán a cabo el viernes 31 de octubre y el 1 de septiembre, consta de 14 carreras de grados en cada una de las visiones para hembras y machos, en distancias de sprint y resistencia, sobre pistas de arena y grama, donde se repartirán 34 millones de dólares entre las pruebas calificadas.

En estas competencias, los mejores purasangres del país lucharán por asegurar un lugar en la histórica hípica en Estados Unidos. La Breeders' Cup es un meeting de carreras de caballos que se disputa en Estados Unidos desde 1984. Es uno de los eventos hípicos más populares del país, superado únicamente por la Triple Corona (Kentucky Derby, Preakness Stakes y Belmont Stakes).

Durante la tarde de este miércoles 22 de octubre se dio a conocer los pre inscritos de la carrera más importante del Campeonato Mundial de Criadores donde destacan once importantes nombres que podrían estar presente en dicha competencia. El sorteo de los puestos de salida será este lunes 27 de octubre.

La Breeders’ Cup Classic (G1) con una bolsa de $7.000.000 en distancia de 2.000 metros fue programada para la novena carrera para la jornada del sábado 1 de noviembre: Aquí destacan: