Breeders’ Cup: Sovereignty líder para la división Classic ejecutó su último trabajo en New York

Sovereignty, ganador del Kentuky Derby (G1) Belmont Stakes (G1) y Travers Stakes (G1), que se mantiene como el líder en el ranking de clasificación para la Breeders’ Cup Classic (G1), este fin de semana se mostró ante las cámaras del público veedor en los ejercicios matutinos en la pista de entrenamiento de Oklahoma en New York.

Breeders’ Cup: Sovereignty se alista para su viaje a California

Sovereignty, entrenado por William Mott, propiedad del Godolphin LLC, tuvo su último ejercicio en el centro de entrenamiento de Oklahoma en New York, este fin de semana con miras a su próxima carrera el próximo 1 de noviembre en el hipódromo de Del Mar, San Diego, California.

El hijo de Into Mischief, ejercitó este fin de semana mil metros en 61”1, con splits de 12.5, 24.68 y 36,77, calificado como el mejor de tres para la distancia este domingo en New York. El conducido por el jinete venezolano Junior Alvarado, finalizó su galope en 1:14,66 y 1:29,84 para 1.200 y 1.400 metros, respectivamente. Este fue su sexto y último ejercicio en la pista de entrenamiento en Saratoga, New York.

Además de su crono que llamó la atención, el hijo de la yegua Crowned, ganador de seis carreras en nueve presentaciones y producción muy cercana a los seis millones de dólares se pudo conocer que estará viajando al Sur de California este miércoles 22 de octubre, y estará ejercitando para la Classic entre domingo y lunes.

La Breeders' Cup Classic (G1) para ejemplare de 3 y más años en 2.000 metros en pista de arena, con una bolsa de $7 millones. El sorteo para este y toda la cartelera para viernes y sábado se hará el lunes 27 de octubre.

Hasta los momentos figuran como los nominados para este evento: Sierra Leone, Journalism, Baeza, Disarm, Nevada Beach, Highland Falls, Hit Show, Antiquarian, Fierceness, Forever Young, Mindframe, Ombudsman, Locked y Contrary Thinking.