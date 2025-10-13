Journalisim apodado como “El Gorila” dio mucho que hablar este fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

Journalism, ganador del Preakness (G1) y Haskell Stakes (G1), que se mantiene en el quinto lugar con 238 votos en el ranking de clasificación para la Breeders’ Cup Classic (G1), este fin de semana se mostró ante las cámaras del público veedor en los ejercicios matutinos y durante las carreras que se escenificaron durante el fin de semana en el hipódromo de Santa Anita Park.

Breeders’ Cup: Journalism espera a sus rivales en California

Journalism, entrenado por Michael McCarthy, propiedad del Eclipse Thoroughbred Partners, Bridlewood Farm, Don Alberto Stable, Robert LaPenta, Elayne Stables Five, Mrs. John Magnier, Michael B. Tabor y Derrick Smith. Ejercitó este fin de semana en la pista de california tras pasar 800 en 49 muy cómodo, calificado como el 24 más veloz de 44 durante la jornada para la distancia ese día.

Además de su crono que llamó la atención, el hijo de Curlin, ganador de seis carreras en diez presentaciones y producción muy cercana a los cuatro millones de dólares estuvo de visita en el paddock descubierto o “Escuelita” como llaman los americanos Santa Anita Park, durante la tarde de este domingo. Mostrando su majestuosidad ante la vista de los visitantes a las carreras de caballos.

La Breeders' Cup Classic (G1) para ejemplare de 3 y más años en 2.000 metros en pista de arena, con una bolsa de $7 millones. Figuran hasta los momentos gracias al programa “Ganas, y estas adentro”: Antiquarian, Costa Nova, Fierceness, Forever Young, Hit Show, Mindframe, Ombudsman, Sierra Leone, Sovereignty y Nevada Beach.