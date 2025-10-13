El entrenador venezolano José Francisco D’Angelo tomó el control del Meeting de la Florida

Suscríbete a nuestros canales

A pesar de haberse interrumpido la jornada del viernes en el hipódromo de Gulfstream Park, ubicado en Hallandale Beach, Florida, las victorias del entrenador venezolano José Francisco D’Angelo no se hicieron esperar. El joven preparador consiguió cuatro victorias este fin de semana en el Meeting Sunset que sirve de preludio para el Championship Meet invernal en el sur de Estados Unidos.

Gulfstream Park: José Francisco D'Angelo, líder de la Florida

En la segunda carrera del sábado, José Francisco D’Angelo ensilló al ejemplar Prost, que logró la victoria con el jinete panameño Miguel Vásquez, en una prueba especial para perdedores y debutantes de dos años por $53,000. Este juvenil hijo de Khozan realizó su estreno en 1.400 metros con registro de 84”1. En la taquilla sorprendió con un pago de $12,40 a ganador.

Emisael Jaramillo se combinó con D’Angelo para ganar la quinta del programa con el también debutante Bronze Bullet, un hijo de Leinster que fue adquirido por $180,000 en la OBS de abril en potros en entrenamiento por Three Diamonds Farms. Esta prueba se corrió con premios de $70,000 y dejó un crono de 55”4 para 1.000 metros en pista sintética.

El hat-trick del sábado lo alcanzó con el también debutante Pardo, con la monta de Leonel Reyes Ramos. Este potro de dos años es un hijo de Classic Empire; se llevó el triunfo en distancia de 1.100 metros con registro de 65”1. En la taquilla abonó $4,40 a ganador.

En la jornada del domingo, José Francisco D’Angelo completó el cuarteto con K C Chief, en yunta con Emisael Jaramillo, en la octava carrera de la jornada del domingo en Gulfstream Park. Este ejemplar, propiedad de la sociedad David A. Bernsen LLC y Leon King Stable Corp, sorprendió en la taquilla tras dejar un pago de $11,40 a ganador.

José Francisco D’Angelo, con estas cuatro victorias conseguidas este fin de semana en el hipódromo de Gulfstream Park, pasó a dominar el Sunset Meet que finalizará el 23 de noviembre. Conocido por sus allegados como “Kikito”, totaliza 12 primeros y ganancias de $454,513 en este circuito. En cuanto a sus números personales, se coloca con 114 victorias en la temporada y 551 de por vida en Estados Unidos.

Para esta semana, José D’Angelo tiene la mayor parte de sus compromisos en Gulfstream Park, entre viernes y domingo. Comienza su trabajo a partir del miércoles en Keeneland con un compromiso. El jueves lo hará en Nueva York, con otro presentado.