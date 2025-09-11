Lanfranco Dettori se tituló campeón con monta de José “Kikito” D’Angelo con récord de pista

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 10 de septiembre finalizó el meet selecto en Kentucky Downs, ubicado en Lexington, Kentucky, que tuvo una duración de 10 días y con premios que superaron los 40 millones en dólares. El mismo Lanfranco Dettori se tituló campeón por vez primera desde que está montando en Estados Unidos, y lo hizo con una monta del entrenador José Francisco D’Angelo.

Lanfranco Dettori campeón en Kentucky Downs

Durante la cartelera mercuriana, el jinete Lanfranco Dettori, múltiple ganador de campeonatos en Europa y de pruebas Grado 1, se convirtió por primera vez en campeón en Estados Unidos, país donde está residenciado este mismo año. Dettori, luego de cumplir exitosa campaña fuera del país norteño, decidió asumir el reto de conseguir mejores logros en Estados Unidos y con creces lo ha logrado tras cerrar el mitin en Kentucky con la victoria sobre el ejemplar argentino Quiéreme Pass.

Quiereme Pass, de origen argentino, fue presentado por el entrenador venezolano José Francisco D’Angelo, conocido por sus allegados como “Kikito”. Este macho de cuatro años, hijo de Distinctiv Passion, sumó su primer triunfo en la sexta presentación en tiempo récord de pista en la distancia de 1:20.45 (80”2), registro para el recorrido de 1.400 metros en pista de grama.

Lanfranco Dettori, de esta manera, consiguió su primer título en Estados Unidos con nueve victorias en 44 presentaciones con ganancias de $3.079.519 para sus conexiones. José Luis Ortiz fue el líder en ganancias con $3.896.035.

José Francisco D’Angelo concluyó el mitin con tres triunfos en este mitin y cuatro segundos en nueve presentaciones, con una producción de $2.157.414 que lo ubicó en la tercera casilla en ganancias. El entrenador campeón en ambos renglones fue Brad Cox, con ocho primeros y producción de $3.228.924.

Mientras que el Godolphin arrasó con cinco triunfos para quedar campeón del mitin por carreras ganadas y con producción de $1.127.419.