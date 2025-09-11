Estos fueron los yearlings más caros en la tercera sesión de Keenland

Suscríbete a nuestros canales

En la tercera sesión del miércoles de la subasta de yearlings de septiembre de Keeneland, se vendieron 13 caballos por $1 millón o más. Encabezando esta lista estaba un potro hijo de Gun Runner, que alcanzó los $1.9 millones, lo que eleva el total a 48 yearlings vendidos por $1 millón o más durante la subasta de 2025, estableciendo así un récord.

Tercer día de ventas con cifras récord

Este miércoles, el número de caballos de siete cifras superó la marca anterior de 2019 en su tercera sesión de ocho, y la cantidad total sobrepasó los 40 yearlings que se vendieron a lo largo de toda la venta del mes de septiembre en el año 2005. En la venta de septiembre de este año quedan nueve sesiones.

Las ventas de 438 caballos vendidos en el ruedo alcanzan un total de $229,887,000, lo que supone una subida del 21.32% comparado con el mismo período del año pasado, cuando 424 yearlings lograron $189,482,000. En otras cifras acumuladas, el precio medio de $524,856 se incrementó un 17.45% en comparación con los $446,892 del año previo, y la mediana de $425,000 superó los $350,000 en 2024 por un 21.43%.

Los yearlings más caros del tercer día

Cormac Breathnach, Director Senior de Operaciones de Ventas de Keeneland, informó en al portal de Keeneland Sales, que los 13 caballos, valorados en siete cifras, fueron adquiridos por 11 compradores diferentes, y pertenecen a 10 sementales distintos.

Spendthrift Farm adquirió el miércoles al vendedor por $1.9 millones, un potro hijo de Gun Runner, de la familia del campeón japonés Danon Decile. Consignado por Hill 'n' Dale en Xalapa, agente, es hijo de la yegua ganadora de stakes, Ginja, por Quality Road.

El entrenador del Salón de la Fama de las Carreras, Bob Baffert, crió al potro en una cuota de potro con Gonçalo Torrealba de Three Chimneys Farm, que alberga a Gun Runner, y lo vio venderse.

El segundo yearlins de mayor rango fue comprado por el Mike Ryan, agente, que adquirió un potro hijo de Curlin por 1,4 millones de dólares. Consignado por Gainesway, agente, es hijo de la ganadora de stakes Cherry Lodge, hija de Bernardini, y de la familia del ganador y semental de Grado 1 Stormello y el campeón canadiense Curlin's Voyage.

El puesto tres, fue para para St. Elias, Albaugh Stable, West Point, Railbirds pagó $1.35 millones por un potro hijo de Not This Time, medio hermano de Reinvestment Risk, ganador de múltiples premios de Grado 1. Consignado por Gainesway, agente, es hijo de Ridingwiththedevil, la yegua ganadora Candy Ride (ARG), y de la familia de My List, ganadora de Grado 3.

Completa la pizarra en el Top5; Dos potros que se vendieron por $1.3 millones cada uno, incluyendo un hijo de Tapit, también consignado por Gainesway, agente, quien es medio hermano del ganador de Grado 1, Drain the Clock, adquirido por Mayberry Farm en nombre de CRK Stable. El potro es hijo de la yegua Arch, Manki, y de la familia del ganador de Grupo 2, Communique.

Cap. Keeneland Sales

El miércoles, primer día del catálogo del Libro 2, Keeneland vendió 221 yearlings en el ring por $85,702,000, un 22.58% más que en la misma sesión del año anterior, cuando 220 yearlings alcanzaron los $69,917,000. El promedio de $387,792 fue un 22.02% superior al de $317,805 en 2024. La mediana de $325,000 aumentó un 18.18% con respecto a los $275,000 del año pasado. Cifras mostradas en el portal de Keneeland Sales.