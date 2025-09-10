Keeneland bate récords durante la segunda sesión de la subasta de yearlings el martes

Suscríbete a nuestros canales

Las ventas selectas de Keeneland September Yearling Sale, se les conoce como el termómetro mundial de la industria, que serán 12 días de actividad, donde se han efectuado los dos primeros días de ventas, y trajo consigo grandes precios echando por tierra los precios del pasado año.

Considerada la subasta de productos más grande e influyente del mundo, un verdadero punto de encuentro para criadores, compradores y consignatarios de todos los rincones del planeta.

Keeneland bate récord de ventas

Las ventas en la segunda sesión de la Subasta de Yearlings de Septiembre de Keeneland, celebrada el martes, mantuvieron el entusiasmo por los purasangres prometedores durante la jornada inaugural del lunes, con ventas cercanas a los $75 millones y un récord para la sesión de la Subasta de Septiembre de $675,180 y una mediana de $550,000. Veinte yearlings se vendieron por $1 millón o más, estableciendo un récord para la segunda sesión.

LSU Stables se vendió por $2.2 millones por una potranca de la primera generación de Flightline, la primera cría de Four Graces, ganadora de Grado 3, hija de Majesticperfection. Esta es la cantidad más alta pagada por una yearling de Flightline vendida en subasta pública en todo el mundo este año. Consignada por Gainesway, agente, proviene de la familia de McCracken, ganadora de Grado 2.

El martes, último día del prestigioso Libro 1, se vendieron 111 yearlings en el ruedo por $74,945,000, un 15.71% más que en la segunda sesión del año pasado, cuando 106 caballos obtuvieron $64,770,000. El promedio de $675,180 aumentó un 10.50% con respecto a los $611,038 del año pasado. La mediana aumentó un 15.79%, de $475,000 a $550,000.

El primer yearling de la jornada, que encabezó la sesión, se vendió a Wesley Ward, quien pagó 2,2 millones de dólares por un potro hijo de Gun Runner, hermano completo del ganador del Preakness (G1) Early Voting, y de la familia del campeón norteamericano Speightstown, el campeón canadiense Silken Cat y los ganadores de Grado 2 Irap y Phileas Fogg. Hijo de la yegua Tiznow Amour d'Ete, fue consignado por Taylor Made Sales Agency, agente.



En total, 217 caballos han recaudado $144,185,000, un 20.59% más que los $119,565,000 del año pasado, cuando se vendieron 204 caballos. El promedio de $664,447 aumentó un 13.37% desde $586,103 en 2024, mientras que la mediana se disparó un 15.79%, de $475,000 a $550,000.



Keeneland vendió 15 caballos valorados en un millón de dólares el lunes. Con la venta del martes, un total de 35 caballos han alcanzado esa cifra. Números recopilados según la página oficial de Keeneland Sales.