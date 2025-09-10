Hijo de Gun Runner hermano completo de un ganador del Preakness Stakes fue vendido por $2.200.000

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 9 de septiembre fue celebrada la segunda sesión de las ventas selectas de Keeneland September Yearling Sale, con un catálogo de primer nivel, que ha dejado récord durante los dos primeros días, con precios de siete cifras para 35 yearlings subastado. Uno de ellos fue el hijo de Gun Runner, que fue vendido por $2.200.000 para el entrenador Wesley Ward.

Hijo de Gun Runner fue vendido por $2.200.000

El entrenador Wesley Ward ha construido su carrera desarrollando caballos de velocidad, pero a medida que pasan los años, el entrenador está comenzando a poner su mirada en las distancias más largas de los clásicos estadounidenses. Este martes bajó el martillo por $2.200.000 por el hijo de Gun Runner en la yegua Amour d’Ete por Tiznow, que significó el mayor costo en su género en la segunda sesión de la subasta en Keeneland.

Este yearling es hermano completo del ganador del Preakness Stakes (G1) de 2022, Early Voting, que finalizó su carrera pistera con tres victorias en seis presentaciones y dejó una producción de $1.372.500 para sus conexiones del Klaravich Stables Inc. Además, fue ganador del Whiter S. (G3) y un segundo puesto en el Wood Memorial Stakes (G2), bajo la conducción de José Luis Ortiz para Chad Brown.

El Hip 243 consignado por Taylor Made Sales Agency por $ 2,2 millones, fue adquirido para una asociación que incluye al cliente de Ward, Roy Israel, y al criador del potro, Three Chimneys Farm.

La madre de este potro de Gun Runner, Amour d'Ete produjo a la potranca El Megeeth de Constitution, que en enero, estableció un récord de pista en la pista sintética de Gulfstream Park al cubrir 1 3/16 millas en 1:54.11, consiguiendo así su primera victoria.