¡Histórico! Nieto de Zenyatta alcazó casí $1.000.000 en precio de venta

Suscríbete a nuestros canales

Este martes se llevó a cabo la segunda sesión de las ventas selectas de septiembre en Keeneland, conocidas como un verdadero punto de encuentro para criadores, compradores y consignatarios de todos los rincones del planeta. Durante esta sesión fue vendido un hijo de la yegua Zellda, una hija del Salón de la Fama, Zenyatta.

Just Sayin nito de Zenyatta alcanzó precio de venta $775.000

Just Sayin, es el nombre del potro hijo de Justify en Zellda, que se convirtió en el primer caballo con el miembro del Salón de la Fama Zenyatta como la primera o segunda madre en venderse en una subasta este martes en la Venta de Yearlings de septiembre de Keeneland.

En la subasta de yearlings de septiembre de Keeneland de 2005, Hip 703, una potranca Street Cry, se vendió a Jerry y Ann Moss por 60.000 dólares, y esa fue la última vez que el mercado comercial la vio a ella y a su linaje durante muchísimo tiempo. Lleva por nombre Zenyatta.

Zenyatta y se convirtió en la yegua de una generación, ganando 19 de 20 carreras, incluyendo la Breeders' Cup Classic de 2009, ganando más de 7,3 millones de dólares, recibiendo el premio al Caballo del Año en 2010 y consiguiendo un lugar en el Salón de la Fama de las carreras de caballos en 2016.

Zenyatta se retiró a Lane's End, Kentucky, para embarcarse en su carrera como yegua de cría, y la operación de Moss mantuvo a sus siete potros a su alcance. Ninguno de ellos vio el ring de subasta, y los que llegaron a la pista compitieron como caballos de raza local bajo las sedas de Moss.

Por lo que, Just Sayin, se convirtió en el primer hijo de Zenyatta al llegar a un ring de ventas. Este yearlings fue consignado por el agente del Bloodstock David Ingordo, para la famila Mosses dueños del criadero Lane's End. Fue adquirido por Belladona Rcg&West Point T’Breds&Woodford Rcg.

Aunque Just Sayin es el primer potro de la familia de producción de Zenyatta en salir a un ring de ventas, no será el primero en aparecer en un catálogo de venta. A principios de este año, el primer potro de Zellda, Shuggy, de Twirling Candy, fue catalogado para la Venta de Primavera de Dos Años en Entrenamiento de Ocala Breeders' Sales Co., pero fue retirado tras correr un octavo de milla en 10 3/5 segundos. Ahora se encuentra en la cuadra de Saratoga de la entrenadora Cherie DeVaux, preparándose para su primera carrera.

DeVaux también tiene la última potra de Zenyatta, Nymue, de 2 años, hija de War Front, quien también está entrenando en Saratoga para su debut.